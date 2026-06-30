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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, dvojčke čaka živahen dan

N. Č.
30. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo od tebe zahteval nekoliko več potrpežljivosti, kot si je želiš. Ne hiti z odločitvami, saj bo pravi odgovor prišel, ko se boš za trenutek ustavila. V ljubezni bo iskren pogovor odprl vrata večjemu zaupanju.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš našla zadovoljstvo v majhnih stvareh. Nekdo bo opazil tvoj trud in ti namenil lepo besedo, ki ti bo polepšala dan. Zvečer si privošči nekaj časa samo zase.

Dvojčka

Pred tabo je živahen dan, poln zanimivih srečanj in novih idej. Če razmišljaš o spremembi, naredi prvi korak. Tvoja radovednost te lahko pripelje do odlične priložnosti.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša kot običajno. Poslušaj svojo intuicijo, saj te ne bo razočarala. V družinskih odnosih se obeta prijetno presenečenje.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan bo kot ustvarjen za to, da stopiš v ospredje. Tvoja samozavest bo nalezljiva, zato boš zlahka navdušila ljudi okoli sebe. Pazi le, da ne pozabiš prisluhniti tudi drugim.

Devica

Nekaj, kar te že dlje časa skrbi, bo dobilo bolj jasno podobo. Ne obremenjuj se z malenkostmi – danes je pomembneje videti širšo sliko. Večer bo primeren za sprostitev.

Tehtnica

Ljubezen in prijateljstvo bosta danes tesno povezana. Nekdo ti bo pokazal, koliko mu pomeniš. Če razmišljaš o novem začetku, ti zvezde svetujejo pogum.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš odločna in učinkovita. Naloga, ki se je zdela zapletena, se bo razpletla hitreje, kot pričakuješ. V odnosih pa izberi nežnejše besede – imele bodo večji učinek.

Strelec

V zraku bo želja po spremembi in raziskovanju. Če boš sledila svoji spontanosti, te lahko čaka prijetna dogodivščina. Finančno se izogni impulzivnim nakupom.

Kozorog

Tvoja vztrajnost bo obrodila sadove. Nekdo bo prepoznal tvoje sposobnosti in ti ponudil zanimivo priložnost. Ne pozabi si vzeti odmora med številnimi obveznostmi.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo prinesel svež navdih. Dobra ideja se lahko razvije v nekaj večjega, če ji boš namenila dovolj pozornosti. V ljubezni bodi odprta za nepričakovane trenutke.

Ribi

Tvoja ustvarjalnost bo danes na vrhuncu. Sledi srcu in si dovoli sanjati nekoliko bolj drzno. Večer bo idealen za sproščen pogovor z osebo, ki ti veliko pomeni.

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