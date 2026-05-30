Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen

N. Č.
30. 05. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Sobota ti prinaša val energije in željo po spremembi. Nekdo iz tvoje bližine bo potreboval tvojo iskrenost, zato ne ovinkari. V ljubezni se obeta prijeten pogovor, ki lahko razjasni stare nesporazume. Zvečer si privošči nekaj samo zase.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo bolj umirjen, kot si pričakovala, in prav to ti bo ustrezalo. Domače okolje ti bo dalo občutek topline in varnosti. Nekdo te bo presenetil s komplimentom ali pozornostjo. Pazi le, da ne zapravljaš energije za nepomembne stvari.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo danes na vrhuncu. Pričakuj zanimivo novico ali nepričakovano povabilo. V družbi boš v središču pozornosti, a ne razkrij preveč svojih načrtov. Večer je idealen za smeh, flirt in spontana doživetja.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša, vendar ti bodo pomagala razumeti, kaj si res želiš. Nekdo iz preteklosti ti lahko prekriža pot ali misli. Poslušaj svojo intuicijo redko se moti. Poskrbi za notranji mir in ne hitri z odločitvami.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš sijala brez posebnega truda. Ljudje bodo iskali tvojo družbo in tvoje mnenje. V ljubezni se odpira možnost za strasten trenutek ali novo poznanstvo. Ne pozabi pa, da tudi ti včasih potrebuješ počitek.

Devica

Sobota bo odlična za urejanje stvari, ki si jih dolgo odlagala. Organiziranost ti bo danes prihranila veliko stresa. Nekdo bo cenil tvojo pomoč bolj, kot pokaže. Zvečer se prepusti razvajanju brez občutka krivde.

Tehtnica

Romantična energija bo močno prisotna. Tvoje besede bodo imele poseben čar, zato je pravi čas za iskrene pogovore. Mogoče je tudi manjše presenečenje povezano s prijateljstvom ali ljubeznijo. Poslušaj srce, ne le razuma.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan bo poln intenzivnih občutkov in globokih misli. Nekdo ti skriva zanimanje, čeprav tega še ne pokaže jasno. Ne sili v konflikte danes zmaga potrpežljivost. Večer bo primeren za romantiko ali popoln odklop od sveta.

Strelec

Potreba po svobodi bo danes zelo močna. Če boš lahko, pobegni nekam na izlet ali vsaj spremeni rutino. Naključni pogovor ti lahko odpre novo idejo ali poznanstvo. Nasmeh ti bo prinesel več, kot pričakuješ.

Kozorog

Danes boš bolj čustvena kot običajno, vendar tega ne boš želela pokazati. Nekdo te opazuje z občudovanjem. Na področju financ ali načrtov prihaja dobra priložnost, a bo zahtevala malo poguma. Zaupaj si bolj kot doslej.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo danes izjemna. Ideje bodo prihajale spontano, zato si jih zapisuj. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nepričakovanega, a zelo zanimivega. Dan je idealen za druženje, glasbo in lahkotne pogovore.

Ribi

Sobota bo nežna in zasanjana, kot nalašč zate. Intuicija ti bo pomagala razumeti nekoga brez besed. Ne beži pred čustvi, saj ti prinašajo pomembno sporočilo. Večer bo čaroben za romantiko ali miren oddih ob dobri glasbi.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre

Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, levi bodo v središču pozornosti

Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, biki hrepenijo po miru
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo, biki so občutljivi
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki bodo cenjeni, rake čakajo napeti odnosi
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: biki se bodo razvajali, rake bodo preplavili spomini
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Rake bo preplavila nostalgija, biki bodo razvajali bližnje
Priporoča
  • Honor 600 309x513 px 01
  • Honor 600 309x513 px 02
  • Honor 600 309x513 px 03
  • Honor 600 309x513 px 04
  • Honor 600 309x513 px 05
  • Honor 600 309x513 px 06
  • Honor 600 309x513 px 07
  • Honor 600 309x513 px 08
  • Honor 600 309x513 px 09
  • Honor 600 309x513 px 10
  • Honor 600 309x513 px 11
  • Honor 600 309x513 px 12
  • Honor 600 309x513 px 13
  • Honor 600 309x513 px 14
  • Honor 600 309x513 px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729