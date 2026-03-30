Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor

N. Č.
30. 03. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes se vrača tvoja energija in želja po akciji. Pomembno pa je, da ne hitiš brez smeri. Če si vzameš trenutek za razmislek, bodo tvoji koraki veliko bolj učinkoviti.

Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Preberi še
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom

Bik

Ponedeljek te vabi, da postaviš trdne temelje za teden. Ne prehitevaj stvari – tvoja vztrajnost bo danes ključna. Nekdo bo opazil tvojo zanesljivost.

5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Preberi še
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu

Dvojčka

Dan prinaša več komunikacije kot običajno. Sporočila, klici ali naključni pogovori bodo imeli večji pomen. Med vrsticami se skriva priložnost.

To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
Preberi še
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije

Rak

Čustva bodo danes bolj umirjena, kar ti omogoča jasnejši pogled. Izkoristi to za odločitve, ki si jih odlašala. Zaupaj svojemu notranjemu občutku.

Velika novica za oboževalce šova Sanjski moški Hrvaške
Preberi še
Velika novica za oboževalce šova Sanjski moški Hrvaške

Lev

Danes te čaka priložnost, da pokažeš svojo moč na bolj umirjen način. Ni treba, da si glasna, da si opažena. Tvoja prisotnost govori sama zase.

Tako je videti Zala Djuric po porodu
Preberi še
Tako je videti Zala Djuric po porodu

Devica

Organizacija ti bo danes šla odlično od rok. Vse, česar se lotiš, ima potencial za uspeh. Pazi le, da ne pozabiš nase med vsemi nalogami.

Po tem posegu je postala neprepoznavna
Preberi še
Po tem posegu je postala neprepoznavna

Tehtnica

Danes bo pomembno, da ne ugajaš vsem. Postavi sebe na prvo mesto brez slabe vesti. Ravno to ti bo prineslo notranji mir.

Šok: Ena izmed tekmovalk nepričakovano zapustila šov
Preberi še
Šok: Ena izmed tekmovalk nepričakovano zapustila šov

Škorpijon

Tvoja intuicija ostaja močna tudi na začetku tedna. Če te nekaj vleče v določeno smer, ji sledi. Lahko se odpre nova, zanimiva pot.

Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Preberi še
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi

Strelec

Ponedeljek prinaša svež pogled na situacijo, ki te je morda bremenila. Nenadoma vidiš stvari drugače. To je tvoj trenutek za premik naprej.

Umrla najstarejša manekenka na svetu
Preberi še
Umrla najstarejša manekenka na svetu

Kozorog

Danes si zelo osredotočena in učinkovita. Izkoristi to energijo za pomembne naloge. A ne pozabi – tudi kratek odmor ti lahko koristi.

Po težki bolezni je umrla, bila je obkrožena z ljubeznijo in družino
Preberi še
Po težki bolezni je umrla, bila je obkrožena z ljubeznijo in družino

Vodnar

Nekdo ti lahko danes ponudi zanimivo idejo ali pogled. Ne zavrni je prehitro. V njej se skriva potencial za nekaj novega.

Ljubezen na prvi pogled je umetnico Svetlano pripeljala v Slovenijo
Preberi še
Ljubezen na prvi pogled je umetnico Svetlano pripeljala v Slovenijo

Ribi

Tvoja občutljivost se danes lepo prepleta z realnostjo. To ti daje posebno prednost. Lahko začutiš prave trenutke za prave odločitve.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce

