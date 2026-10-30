Dnevni horoskop: Kozorogi bodo iskreni, strelcem se obeta več spontanosti

Oven

Dan bo od vas zahteval več potrpežljivosti, kot ste je vajeni. Nekdo vam bo postavil vprašanje, na katerega ne boste želeli odgovoriti takoj. V ljubezni si vzemite čas in ne hitite z zaključki. Večer prinaša prijetno presenečenje.

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Bik

Pred vami je dan majhnih zmag. Naloga, ki vas je že nekaj časa obremenjevala, se bo končno začela premikati v pravo smer. V odnosih boste iskali iskrenost in toplino. Nekdo vam bo pokazal, koliko mu pomenite.

Dvojčka

Vaša radovednost bo danes na višku. Izvedeli boste nekaj zanimivega, kar vam lahko koristi tudi v prihodnje. V ljubezni ne analizirajte vsake besede, saj boste hitro ustvarili težavo tam, kjer je ni.

Rak

Petek vam prinaša občutek varnosti in miru. Čas je, da se osredotočite nase in na svoje potrebe. Nekdo iz preteklosti bi se lahko ponovno pojavil v vaših mislih ali celo stopil v stik z vami.

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Lev

Dan bo kot nalašč za druženje in nova poznanstva. Vaša karizma bo privlačila ljudi, zato ne boste ostali neopaženi. Na ljubezenskem področju se obeta nekaj vznemirljivih trenutkov.

Devica

Danes boste želeli imeti vse pod nadzorom, a življenje ima nekoliko drugačne načrte. Poskusite se prepustiti toku dogodkov. Nekdo vas bo presenetil s svojo neposrednostjo.

Tehtnica

Pred vami je prijeten dan, poln lepih pogovorov in novih idej. Če že dlje časa odlašate z odločitvijo, boste danes lažje našli pravi odgovor. Srčne zadeve bodo v ospredju.

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Škorpijon

Vaša intuicija bo izjemno močna. Če imate občutek, da morate nekomu zaupati ali pa se od nekoga oddaljiti, poslušajte svoj notranji glas. Večer bo idealen za romantiko.

Strelec

Dan bo dinamičen in poln dogajanja. Verjetno boste prejeli novico, ki vas bo razveselila. V ljubezni se obeta več spontanosti, zato pustite načrte ob strani in uživajte v trenutku.

Kozorog

Danes boste osredotočene na prihodnost. Nek pogovor vam bo odprl novo perspektivo in pokazal, da ste bližje cilju, kot mislite. V odnosih stavite na iskrenost.

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Vodnar

Ne bo vam manjkalo idej in energije. Dan je odličen za ustvarjalne projekte ali načrtovanje sprememb. Nekdo bo cenil vašo iskrenost bolj, kot si mislite.

Ribi

Petek vam prinaša nekaj več občutljivosti, a tudi veliko navdiha. Poslušajte svoje občutke in ne ignorirajte znakov okoli sebe. Na ljubezenskem področju se obeta prijeten preobrat.