Dnevni horoskop: Dvojčki bodo iskreni, tehtnice čaka prijeten dan

Oven

Sreda ti prinaša veliko energije, vendar bo pomembno, da je ne razpršiš na preveč stvari hkrati. Na delovnem področju se lahko pojavi priložnost, pri kateri boš morala hitro pokazati, kaj znaš. V ljubezni boš bolj odprta in neposredna kot običajno, kar lahko prinese zanimiv odziv. Proti večeru si vzemi nekaj časa zase.

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Bik

Dan se bo začel nekoliko počasneje, nato pa se bo vse postavilo na svoje mesto. Pri denarju bodi previdna z impulzivnimi nakupi, saj boš kmalu ugotovila, da je bolje nekaj prihraniti. V odnosih boš iskala predvsem občutek varnosti. Nekdo ti bo s svojim dejanjem pokazal, da lahko nanj računaš.

Dvojčka

Danes boš polna idej in želje po pogovoru. Tvoja družabnost ti lahko prinese novo poznanstvo ali zanimivo poslovno povezavo. Če si v zvezi, bo partner cenil tvojo iskrenost, tudi če bo pogovor nekoliko resnejši. Ne obremenjuj se z nečim, česar trenutno ne moreš spremeniti.

Rak

Sreda bo zate bolj čustvena, kot si pričakovala. Nek dogodek iz preteklosti se lahko ponovno pojavi v tvojih mislih, vendar tokrat nanj gledaš z drugačnimi očmi. V ljubezni si želiš več bližine in razumevanja. Na delovnem področju boš uspešna predvsem takrat, ko boš zaupala svojim izkušnjam.

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Lev

Tvoja samozavest bo danes prišla do izraza. Nekdo bo opazil tvoje delo ali trud in ti namenil pohvalo, ki ti bo polepšala dan. Na ljubezenskem področju se obeta več dogajanja – samske lahko pritegne oseba z močnim značajem. Zvečer se izogni nepotrebnim razpravam.

Devica

Dan je primeren za urejanje stvari, ki si jih v zadnjem času odlagala. Ko boš zaključila nekaj obveznosti, boš začutila veliko olajšanje. V ljubezni ne analiziraj vsake besede in pogleda – včasih je odgovor precej preprostejši, kot se zdi. Nekdo ti želi biti bližje, vendar čaka na tvojo pobudo.

Tehtnica

Pred tabo je družaben in prijeten dan. Možno je nepričakovano povabilo ali srečanje, ki ti bo ostalo v lepem spominu. V službi oziroma pri študiju se bo pokazalo, da se je tvoje preteklo delo obrestovalo. Na čustvenem področju boš potrebovala nekoliko več jasnosti, zato povej, kaj si v resnici želiš.

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Škorpijon

Danes boš zelo dobro zaznavala razpoloženje ljudi okoli sebe. Če se boš znašla v situaciji, kjer ne bo vse povedano na glas, boš hitro začutila, kaj se dogaja. V ljubezni se lahko razvije zanimiv pogovor, ki bo odnos premaknil na novo raven. Pri pomembnih odločitvah si vzemi dovolj časa.

Strelec

Sreda prinaša občutek, da potrebuješ nekaj novega. To je lahko nova dejavnost, načrt za potovanje ali preprosto sprememba vsakdanje rutine. Na finančnem področju se pokaže možnost za izboljšanje, vendar bo potrebna dobra organizacija. Ljubezen bo bolj sproščena, če ne boš poskušala vsega vnaprej predvideti.

Kozorog

Dan bo zahteval nekaj vztrajnosti, vendar bo rezultat vreden truda. Nekaj, za kar si že mislila, da se ne bo premaknilo, se lahko začne počasi urejati. V odnosih boš želela jasne odgovore. Če jih ne boš dobila takoj, ne sklepaj prehitro. Zvečer te čaka prijetnejše in bolj sproščeno vzdušje.

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Vodnar

Tvoja izvirnost bo danes prišla še posebej do izraza. Nekdo bo cenil tvojo drugačnost in prav zaradi nje se lahko začne zanimiv pogovor. Pri delu boš dobila idejo, ki jo bo vredno zapisati, tudi če se trenutno zdi nekoliko nenavadna. V ljubezni se lahko pojavi rahla napetost, ki bo hitro minila.

Ribi

Dan bo primeren za umiritev in razmislek o tem, kaj si želiš v naslednjih tednih. Nekoga boš presenetila s svojo odločenostjo, saj te običajno vidi kot bolj zadržano. V ljubezni se obeta topel trenutek, ki ti bo povrnil zaupanje. Poslušaj svoje občutke, vendar ne pozabi preveriti tudi dejstev.