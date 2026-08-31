Dnevni horoskop: Levi bodo izkoristili trenutek, tehtnice čutijo olajšanje

Oven

Ponedeljek bo od tebe zahteval odločnost. Nekdo bo poskušal spremeniti tvoje načrte, vendar ti ni treba vedno popustiti. Postavi jasne meje in naredi tisto, kar čutiš, da je prav. Ljubezen: iskren pogovor bo razkril, kdo je resnično na tvoji strani.

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Bik

Danes boš potrebovala nekoliko več časa, da se zaženeš, potem pa boš presenetljivo učinkovita. Pri delu se ti obeta pohvala ali priznanje za nekaj, kar si opravila že pred časom. Denar: ne zapravljaj za stvari, ki jih pravzaprav ne potrebuješ. Ljubezen: nekdo ti bo polepšal dan z majhno pozornostjo.

Dvojčka

Dan bo poln komunikacije. Sporočila, klici in pogovori se bodo vrstili, med njimi pa bo tudi ena novica, ki ti bo dala precej misliti. Ne odgovarjaj prehitro, če boš čustveno vpletena. Ljubezen: privlačnost se lahko skriva tam, kjer je sprva nisi pričakovala.

Rak

Ponedeljek te bo spomnil, da ni treba vsega nositi sama. Če potrebuješ pomoč, jo preprosto prosi zanjo. Nekdo ti jo bo z veseljem ponudil. Ljubezen: iskrenost bo danes ustvarila več bližine kot popolne besede.

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Lev

Danes boš stopila v ospredje, tudi če tega nisi načrtovala. Tvoje mnenje bo pomembno in ljudje bodo poslušali, kaj imaš povedati. Izkoristi trenutek. Kariera: odlična priložnost za dokazovanje. Ljubezen: nekdo te bo želel navdušiti – in mogoče mu bo uspelo.

Devica

Tvoj seznam obveznosti bo dolg, vendar ne dovoli, da ti pokvari razpoloženje. Ena naloga bo veliko lažja, kot si predstavljaš. Denar: danes bodi previdna pri obljubah o hitrem zaslužku. Ljubezen: ne analiziraj vsakega pogleda in vsakega sporočila – včasih je odgovor preprosto pred tabo.

Tehtnica

Ponedeljek prinaša odločitev, ki si jo že nekaj časa odlagala. Morda ne bo popolna rešitev, bo pa prava zate. Ko jo sprejmeš, boš začutila veliko olajšanje. Ljubezen: nekdo bo končno povedal nekaj, kar si želela slišati.

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Škorpijon

Danes boš izjemno dobro prepoznavala namene drugih ljudi. Če se ti bo nekaj zdelo nenavadno, ne prezri občutka. Hkrati pa ne dovoli, da bi te stara razočaranja vodila pri novih odnosih. Ljubezen: med tabo in določeno osebo se krepi privlačnost.

Strelec

Ponedeljek ti bo prinesel novo motivacijo. Morda se boš odločila za spremembo, ki si jo že dolgo prelagala. Tudi majhen korak bo dovolj, da se stvari začnejo premikati. Denar: zanimiva zamisel se lahko kasneje spremeni v dober vir prihodka. Ljubezen: nekdo te bo presenetil s svojo neposrednostjo.

Kozorog

Danes boš želela imeti vse pod nadzorom, vendar te bo nekaj prisililo, da se prilagodiš. In prav v tej spremembi se skriva prednost. Kariera: ne podcenjuj svojega dela – zaslužiš si priznanje. Ljubezen: pokaži čustva, tudi če ti to ni najlažje.

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Vodnar

Nova ideja bo danes prišla ob najbolj nenavadnem trenutku. Zapiši si jo, saj bi lahko imela večji pomen, kot se zdi na prvi pogled. Ljubezen: zanimivo poznanstvo ali nepričakovano sporočilo ti bo dvignilo razpoloženje. Sreča: išči jo zunaj svoje običajne rutine.

Ribi

Danes boš bolj občutljiva na energijo ljudi okoli sebe. Izogni se nepotrebnim dramam in svojo pozornost nameni tistim, ob katerih se počutiš dobro. Ljubezen: nekdo ti bo pokazal svojo ranljivo stran. Če mu zaupaš, se lahko vajin odnos poglobi. Sreča: pride proti večeru.