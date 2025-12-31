Dnevni horoskop: Biki iščejo varnost, device čaka samorefleksija

Oven

Danes čutiš močno potrebo, da potegneš črto pod starim. Ne oziraj se nazaj z obžalovanjem, temveč s ponosom. Večer prinaša energijo, ki te spomni, kako zelo si živa, ko slediš sebi.

Bik

Zadnji dan leta si želiš preživeti v miru in z ljudmi, ob katerih se počutiš varno. Majhne pozornosti bodo danes pomenile več kot velike besede. Novo leto boš pričakala z notranjim občutkom stabilnosti.

Dvojčka

Dan je poln pogovorov, sporočil in misli, ki letijo v vse smeri. Nekdo ti bo povedal nekaj, kar ti bo ostalo v mislih še dolgo. Večer je idealen za smeh in lahkotno energijo.

Rak

Čustva so danes še posebej prisotna. Spomini se lahko prepletajo z upanjem, a prav v tem je čar dneva. Dovoli si nežnost do sebe in izberi, s kom boš delila zadnje ure leta.

Lev

V ospredju si, tudi če tega ne načrtuješ. Tvoja toplina in samozavest privlačita ljudi. Danes je pravi trenutek, da si priznaš, kako daleč si prišla, in si to tudi dovoliš proslaviti.

Devica

Zadnji dan leta te spodbuja k tihemu razmisleku. V sebi imaš jasnost, ki ti pomaga spustiti tisto, kar te je bremenilo. Večer bo lepši, če si dovoliš nekaj spontanosti.

Tehtnica

Danes iščeš ravnovesje med druženjem in časom zase. Novo leto boš pričakala z občutkom, da si bližje temu, kar si želiš.

Škorpijon

Dan prinaša globoke uvide. Nekaj se simbolično zaključuje, da se lahko začne nekaj novega. Večer ima lahko pridih skrivnostnosti in intenzivnih čustev, ki te napolnijo z energijo.

icon-expand Škorpijon - horoskop FOTO: Shutterstock

Strelec

Optimistična energija te danes spremlja na vsakem koraku. Pogovor ali srečanje ti lahko odpre nov pogled na prihodnost. Novo leto boš pričakala z nasmehom in velikimi pričakovanji.

Kozorog

Zaključek leta je zate pomemben in pomenljiv. Ponosna si lahko na vse, kar si dosegla, tudi če tega ne pokažeš navzven. Večer je idealen za tiho zadovoljstvo in zaupanje v prihodnje korake.

Vodnar

Danes razmišljaš drugače kot večina. Tvoje misli so usmerjene v prihodnost in nove ideje. Večer prinaša občutek svobode in navdiha, ki te bo spremljal še dolgo v novo leto.

Ribi

Zadnji dan leta je zate nežen in čustven. Intuicija ti lahko pomaga razumeti, kaj želiš pustiti za sabo. Novo leto boš pričakala z upanjem, tiho željo in odprtim srcem.