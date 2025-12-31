Zadovoljna.si
Dnevni horoskop: Biki iščejo varnost, device čaka samorefleksija

N. Č.
31. 12. 2025 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes čutiš močno potrebo, da potegneš črto pod starim. Ne oziraj se nazaj z obžalovanjem, temveč s ponosom. Večer prinaša energijo, ki te spomni, kako zelo si živa, ko slediš sebi.

Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno

Bik

Zadnji dan leta si želiš preživeti v miru in z ljudmi, ob katerih se počutiš varno. Majhne pozornosti bodo danes pomenile več kot velike besede. Novo leto boš pričakala z notranjim občutkom stabilnosti.

Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026

Dvojčka

Dan je poln pogovorov, sporočil in misli, ki letijo v vse smeri. Nekdo ti bo povedal nekaj, kar ti bo ostalo v mislih še dolgo. Večer je idealen za smeh in lahkotno energijo.

Tedenski horoskop: Dvojčke čaka veliko druženja, device se bodo sprostile

Rak

Čustva so danes še posebej prisotna. Spomini se lahko prepletajo z upanjem, a prav v tem je čar dneva. Dovoli si nežnost do sebe in izberi, s kom boš delila zadnje ure leta.

Ali dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na plodnost?

Lev

V ospredju si, tudi če tega ne načrtuješ. Tvoja toplina in samozavest privlačita ljudi. Danes je pravi trenutek, da si priznaš, kako daleč si prišla, in si to tudi dovoliš proslaviti.

Kapuco že vse življenje nosite narobe

Devica

Zadnji dan leta te spodbuja k tihemu razmisleku. V sebi imaš jasnost, ki ti pomaga spustiti tisto, kar te je bremenilo. Večer bo lepši, če si dovoliš nekaj spontanosti.

3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki

Tehtnica

Danes iščeš ravnovesje med druženjem in časom zase. Novo leto boš pričakala z občutkom, da si bližje temu, kar si želiš.

Danes je neprepoznaven

Škorpijon

Dan prinaša globoke uvide. Nekaj se simbolično zaključuje, da se lahko začne nekaj novega. Večer ima lahko pridih skrivnostnosti in intenzivnih čustev, ki te napolnijo z energijo.

Škorpijon - horoskopFOTO: Shutterstock

Strelec

Optimistična energija te danes spremlja na vsakem koraku. Pogovor ali srečanje ti lahko odpre nov pogled na prihodnost. Novo leto boš pričakala z nasmehom in velikimi pričakovanji.

Kozorog

Zaključek leta je zate pomemben in pomenljiv. Ponosna si lahko na vse, kar si dosegla, tudi če tega ne pokažeš navzven. Večer je idealen za tiho zadovoljstvo in zaupanje v prihodnje korake.

Letni horoskop 2026: Ribe bodo čustveno bolj stabilne

Vodnar

Danes razmišljaš drugače kot večina. Tvoje misli so usmerjene v prihodnost in nove ideje. Večer prinaša občutek svobode in navdiha, ki te bo spremljal še dolgo v novo leto.

Skrivna poroka lepe manekenke

Ribi

Zadnji dan leta je zate nežen in čustven. Intuicija ti lahko pomaga razumeti, kaj želiš pustiti za sabo. Novo leto boš pričakala z upanjem, tiho željo in odprtim srcem.

Dnevni horoskop: Biki morajo biti vztrajni, raki bodo negotovi

Horoskop

Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni

