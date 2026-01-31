Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi

N. Č.
31. 01. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš hotela imeti stvari pod nadzorom, a življenje bo imelo svoj tempo. Če boš znala popustiti, se boš izognila nepotrebnemu stresu. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki lahko poglobi odnos, če boš govorila iz srca in ne iz ega.

Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Preberi še
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna

Bik

Dan bo umirjen, kot nalašč zate. Čutila boš potrebo po stabilnosti in domačem okolju. Nekdo te bo presenetil s prijazno gesto. Dovoli si uživati brez slabe vesti – danes ni treba hiteti.

Umrl 38-letni igralec, ki je posodil glas znanemu liku
Preberi še
Umrl 38-letni igralec, ki je posodil glas znanemu liku

Dvojčka

Tvoje misli bodo danes zelo živahne. Lahko se pojavi nova ideja ali zanimiv pogovor, ki ti bo odprl oči. Pazi le, da ne boš vsega delila z vsakim. Zvečer te čaka prijeten trenutek sprostitve.

Umrl po boju s hudo boleznijo
Preberi še
Umrl po boju s hudo boleznijo

Rak

Danes boš bolj čustvena kot običajno. Nek spomin ali beseda te lahko gane. Namesto da bežiš pred tem, si dovoli čutiti. V ljubezni boš hrepenela po toplini in nežnosti – povej to jasno.

Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Preberi še
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke

Lev

Dan bo zate nekoliko bolj družaben. Tvoja energija bo privlačna in ljudje te bodo radi poslušali. V službi ali doma se lahko znajdeš v središču pozornosti. Pazi le, da ne zasenčiš drugih po nepotrebnem.

Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Preberi še
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco

Devica

Dan bo primeren za tišje opravke in urejanje stvari, ki si jih odlagala. Dobro se boš počutila, ko boš imela občutek reda. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost, tudi če ti tega ne bo povedal neposredno.

To krilo bo največji hit letošnjega leta
Preberi še
To krilo bo največji hit letošnjega leta

Tehtnica

Danes boš razmišljala o odnosih – kaj daješ in kaj prejemaš. Če boš iskrena do sebe, boš našla odgovor, ki te bo pomiril. V ljubezni se obeta trenutek bližine, če boš spustila masko popolnosti.

Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Preberi še
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Če ti nekaj ne bo ustrezalo, se ne sili. Privlačnost bo povečana, a tudi občutljivost. Izberi ljudi, ob katerih se počutiš varno.

Mark Baržić: "Če ne bo hrane, bomo pa blato jedli"
Preberi še
Mark Baržić: "Če ne bo hrane, bomo pa blato jedli"

Strelec

Dan te bo vabil k razmišljanju o prihodnjih načrtih. Morda se pojavi želja po spremembi ali novem cilju. V odnosih boš potrebovala več svobode, zato pazi, da se ne zapreš vase.

Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Preberi še
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj

Kozorog

Dan bo prinesel občutek odgovornosti, a tudi zadovoljstva, če boš naredila nekaj zase. Nekdo bo opazil tvoj trud. Zvečer si dovoli malo razvajanja brez občutka krivde.

Simpatična Slovenka očarala postavnega rokometaša
Preberi še
Simpatična Slovenka očarala postavnega rokometaša

Vodnar

Danes boš bolj samosvoja in uporniška kot običajno. Dobra ideja lahko pride iz nepričakovane smeri. V ljubezni boš želela več prostora – povej to mirno in jasno.

Letos ne bomo nosile belih superg
Preberi še
Letos ne bomo nosile belih superg

Ribi

Tvoja čustva bodo danes nežna in globoka. Ustvarjalnost ti bo v veliko oporo – dober dan za pisanje, risanje ali sanjarjenje. V ljubezni boš hrepenela po razumevanju in tihem objemu.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje

Trači

Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1496