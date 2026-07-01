Dnevni horoskop: Ribe poslušajo notranji glas, levi pričakujejo pohvalo

Oven

Dan bo poln priložnosti za nove začetke. Na delovnem področju se lahko odpre možnost, ki bo zahtevala hitro odločitev. V ljubezni bo iskren pogovor prinesel več razumevanja, samske pa lahko preseneti zanimivo poznanstvo. Poskrbite tudi za dovolj počitka.

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Bik

Danes bo v ospredju potreba po miru in stabilnosti. Ne dovolite, da vas tuje skrbi obremenjujejo bolj kot vaše. Na finančnem področju se izogibajte impulzivnim nakupom. Večer bo primeren za sprostitev v družbi najbližjih.

Dvojčka

Komunikacija bo vaša največja prednost. Z lahkoto boste našli prave besede in rešili nesporazume. V službi ali pri študiju se obeta uspešen razplet pomembne naloge. Ljubezen bo naklonjena predvsem tistim, ki si upajo narediti prvi korak.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša kot običajno, vendar vam bodo pomagala sprejeti pomembno odločitev. Družinski odnosi bodo zahtevali nekaj več potrpežljivosti. Zvečer si privoščite čas zase.

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Lev

Vaša samozavest bo nalezljiva. Ljudje bodo iskali vaše mnenje in podporo. Na poslovnem področju lahko pričakujete pohvalo ali priznanje za preteklo delo. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.

Devica

Dan bo primeren za urejanje obveznosti, ki ste jih dlje časa odlagali. Organiziranost vam bo prihranila veliko časa. V osebnih odnosih ne pozabite prisluhniti tudi drugi strani. Večer bo prinesel občutek zadovoljstva.

Tehtnica

Pred vami je dan, ko boste zlahka našli ravnovesje med delom in prostim časom. Nekdo vam bo namenil lepo gesto, ki vam bo polepšala razpoloženje. Na finančnem področju ostanite previdni.

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Škorpijon

Odločnost bo danes vaša največja prednost. Če boste zaupali svojim sposobnostim, boste uspešno premagali ovire. V ljubezni se izogibajte nepotrebnemu ljubosumju in raje odkrito povejte, kaj čutite.

Strelec

Dan prinaša veliko optimizma in dobre energije. Odličen čas je za načrtovanje prihodnjih projektov ali krajšega potovanja. Nekdo vas bo navdušil z zanimivo idejo. Nasmeh bo danes vaš najboljši zaveznik.

Kozorog

Vztrajnost bo obrodila sadove. Čeprav se vam bo zdelo, da napredujete počasi, bodo rezultati kmalu vidni. V ljubezni namenite več pozornosti drobnim pozornostim, saj bodo pomenile največ.

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Vodnar

Danes boste polni ustvarjalnih idej. Ne bojte se predstaviti svojih zamisli, saj bodo naletele na pozitiven odziv. V zasebnem življenju vas čaka prijeten pogovor, ki bo okrepil pomemben odnos.

Ribi

Intuicija vas tudi danes ne bo pustila na cedilu. Poslušajte notranji glas, še posebej pri pomembnih odločitvah. Ljubezensko področje prinaša več topline in nežnosti, na delovnem mestu pa boste uspešno zaključili nalogo, ki vas je dolgo spremljala.