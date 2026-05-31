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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre

N. Č.
31. 05. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nedelja bo v tebi prebudila željo po novih začetkih. Čeprav si boš želela vse urediti takoj, te bo življenje danes učilo potrpežljivosti. Nekdo ti bo namenil pozornost, ki ti bo polepšala dan. V ljubezni se obeta prijetna toplina.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo kot ustvarjen za počasne užitke in dobre občutke. Tvoje razpoloženje bo nalezljivo, zato boš prijetna družba. Domače okolje ti bo dalo občutek miru, ki ga zadnje dni pogrešaš. Zvečer si privošči nekaj, kar te res osrečuje.

Dvojčka

Tvoje misli bodo danes hitre in polne idej. Nekdo te lahko preseneti z zanimivo novico ali nepričakovanim sporočilom. V ospredju bodo pogovori, smeh in lahkotna energija. Pazi le, da ne obljubiš preveč.

Rak

Čustvena energija bo danes močna, vendar prijetna. Imela boš občutek, da bolje razumeš sebe in druge. Družinski odnosi bodo igrali pomembno vlogo, nekdo pa bo potreboval tvojo nežnost. Večer bo idealen za mir in sprostitev.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš težko ostala neopažena. Tvoja samozavest bo privlačila ljudi, tudi če sama tega ne boš opazila. V ljubezni je možen nepričakovan kompliment ali romantičen trenutek. Ne dovoli, da ti malenkosti pokvarijo razpoloženje.

Devica

Nedelja te bo spodbujala, da si vzameš čas zase. Telo in misli potrebujejo več počitka, kot si pripravljena priznati. Nekdo bo cenil tvojo iskrenost in podporo. Dober dan za manjše načrte in notranji mir.

Tehtnica

Ljubezenska energija bo danes zelo nežna in prijetna. Tvoje srce bo hrepenelo po bližini, lepih besedah in iskrenih pogledih. Nekdo ti lahko pokaže več zanimanja, kot si pričakovala. Poslušaj občutke, ne dvomov.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš intenzivna, skrivnostna in zelo privlačna. Ljudje bodo čutili tvojo energijo, tudi če boš tiho. V ljubezni se lahko razvije globok pogovor ali poseben trenutek bližine. Ne analiziraj vsega včasih je dovolj samo čutiti.

Strelec

Nedelja ti bo prinesla željo po gibanju, spremembi ali spontanosti. Tudi kratek pobeg iz rutine ti bo dobro del. Nekdo te bo nasmejal bolj, kot pričakuješ. Dan je odličen za druženje in pozitivno energijo.

Kozorog

Dan bo bolj umirjen, vendar poln pomembnih misli. Začela boš drugače gledati na eno situacijo, ki te že nekaj časa obremenjuje. Nekdo ti lahko da dober nasvet ali podporo. V večernih urah se sprosti in ne razmišljaj preveč o jutrišnjem dnevu.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost in drugačnost bosta danes še posebej izraziti. Dobila boš zanimivo idejo ali navdih za nekaj novega. V ljubezni pričakuj nekaj nepričakovanega, a prijetnega. Dober dan za spontane odločitve.

Ribi

Nedelja bo nežna, čustvena in polna drobnih znamenj. Intuicija ti bo jasno pokazala, komu lahko zaupaš. Nekdo si želi tvoje bližine, čeprav tega ne pove naglas. Večer bo čudovit za romantiko, sanjarjenje ali tihe trenutke zase.

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