Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir

Oven

Danes te vodi želja po napredku, a ključ bo v potrpežljivosti. Čeprav si želiš hitrih rezultatov, bodo najboljši prišli postopoma. Nekdo te opazuje bolj, kot se zavedaš.

Preberi še Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla

Bik

Tvoja stabilnost danes pride do izraza. Ljudje se bodo obračali nate po nasvet ali podporo. Ostani zvesta sebi, tudi če to pomeni reči "ne".

Preberi še Na rdeči preprogi sta nosili popolnoma isto obleko

Dvojčka

Komunikacija bo danes tvoja supermoč. Prave besede ob pravem času lahko odprejo vrata. Pazi le, da poslušaš enako pozorno, kot govoriš.

Preberi še Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad

Rak

Danes te lahko nekaj vrne v preteklost – misel, spomin ali pogovor. Ne beži od tega, ampak poskusi razumeti. V tem se skriva pomembno spoznanje.

Preberi še Vsi norijo za čevlji, ki so mešanica dveh priljubljenih trendov

Lev

Tvoja energija je danes bolj umirjena, a še vedno močna. To je pravi trenutek za strateške odločitve. Ni treba, da vse poveš na glas.

Preberi še Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana

Devica

Podrobnosti bodo danes ključne. Čeprav se zdi nekaj majhno, ima večji pomen. Tvoja natančnost ti lahko prinese prednost.

Preberi še Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje

Tehtnica

Danes bo pomembno, da zaupaš sebi, tudi če drugi dvomijo. Tvoj notranji občutek je močnejši, kot si misliš. Ne išči potrditve zunaj.

Preberi še 8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec

Škorpijon

Nekaj se danes razjasni, kar je bilo dolgo nejasno. Ta trenutek ti lahko prinese olajšanje. Sprejmi resnico, tudi če ni popolna.

Preberi še Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša

Strelec

Danes te lahko preseneti nova ideja ali priložnost. Ne ignoriraj je samo zato, ker pride nepričakovano. V njej je potencial za nekaj več.

Preberi še Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom

Kozorog

Osredotočenost bo tvoja prednost. Vse, česar se lotiš, lahko napreduje hitreje kot običajno. Ne pozabi pa na ravnotežje med delom in počitkom.

Preberi še Slovenska radijska voditeljica sporočila, da je noseča

Vodnar

Tvoja drugačnost danes izstopa – in to na dober način. Nekdo bo cenil tvoj pogled na stvari. Ne prilagajaj se preveč drugim.

Preberi še Tako je videti Zala Djuric po porodu

Ribi

Ribe iščejo notranji mir. Osredotočite se na pozitivne stvari, negativo pa pustite ob strani. Ni vse tako grozno, kot se zdi.