Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir

Oven
Danes te vodi želja po napredku, a ključ bo v potrpežljivosti. Čeprav si želiš hitrih rezultatov, bodo najboljši prišli postopoma. Nekdo te opazuje bolj, kot se zavedaš.
Bik
Tvoja stabilnost danes pride do izraza. Ljudje se bodo obračali nate po nasvet ali podporo. Ostani zvesta sebi, tudi če to pomeni reči "ne".
Dvojčka
Komunikacija bo danes tvoja supermoč. Prave besede ob pravem času lahko odprejo vrata. Pazi le, da poslušaš enako pozorno, kot govoriš.
Rak
Danes te lahko nekaj vrne v preteklost – misel, spomin ali pogovor. Ne beži od tega, ampak poskusi razumeti. V tem se skriva pomembno spoznanje.
Lev
Tvoja energija je danes bolj umirjena, a še vedno močna. To je pravi trenutek za strateške odločitve. Ni treba, da vse poveš na glas.
Devica
Podrobnosti bodo danes ključne. Čeprav se zdi nekaj majhno, ima večji pomen. Tvoja natančnost ti lahko prinese prednost.
Tehtnica
Danes bo pomembno, da zaupaš sebi, tudi če drugi dvomijo. Tvoj notranji občutek je močnejši, kot si misliš. Ne išči potrditve zunaj.
Škorpijon
Nekaj se danes razjasni, kar je bilo dolgo nejasno. Ta trenutek ti lahko prinese olajšanje. Sprejmi resnico, tudi če ni popolna.
Strelec
Danes te lahko preseneti nova ideja ali priložnost. Ne ignoriraj je samo zato, ker pride nepričakovano. V njej je potencial za nekaj več.
Kozorog
Osredotočenost bo tvoja prednost. Vse, česar se lotiš, lahko napreduje hitreje kot običajno. Ne pozabi pa na ravnotežje med delom in počitkom.
Vodnar
Tvoja drugačnost danes izstopa – in to na dober način. Nekdo bo cenil tvoj pogled na stvari. Ne prilagajaj se preveč drugim.
Ribi
Ribe iščejo notranji mir. Osredotočite se na pozitivne stvari, negativo pa pustite ob strani. Ni vse tako grozno, kot se zdi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV