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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, dvojčke čaka presenečenje

N. Č.
31. 10. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Danes boste polni energije in želje po dogajanju. Nekdo vas lahko preseneti s povabilom ali nepričakovanim sporočilom. V ljubezni ne hitite z zaključki, saj vse morda ni tako, kot se zdi na prvi pogled.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Čas bo, da nekoliko upočasnite tempo in prisluhnete sebi. Drobne stvari, ki ste jih v zadnjih dneh spregledovali, bodo danes zahtevale več pozornosti. Večer bo kot nalašč za razvajanje in počitek.

Dvojčka

Vaša družabna narava bo prišla do izraza. Pogovor, ki se bo začel povsem mimogrede, se lahko razvije v nekaj zelo zanimivega. Samske čaka prijetno presenečenje.

Rak

Nekdo bo potreboval vašo podporo, vi pa boste znali najti prave besede. Na področju dela ali financ se obeta dobra novica. Zaupajte svoji intuiciji, saj vas redko razočara.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boste težko ostali neopaženi. Vaša samozavest bo privlačila ljudi okoli vas, a pazite, da ne boste prevzeli preveč obveznosti. Ljubezen prinaša priložnost za lep trenutek v dvoje.

Devica

Pred vami je dan za urejanje in zaključevanje odprtih zadev. Čeprav vas mika, da bi se lotili nečesa novega, bo več koristi od tega, da najprej dokončate stare naloge. Večer namenite sprostitvi.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi. Nekdo vam bo pokazal, koliko mu pomenite, kar vas bo prijetno ganilo. Če ste v zadnjem času oklevali pri pomembni odločitvi, boste danes lažje našli odgovor.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan bo poln intenzivnih občutkov, zato si vzemite čas zase. Lahko se pojavi želja po spremembi videza, doma ali vsakdanje rutine. Poslušajte svoje občutke, vendar se izogibajte impulzivnim odločitvam.

Strelec

Pred vami je živahen dan, ki prinaša možnosti za nova poznanstva in zanimive pogovore. Vaša radovednost vas lahko pripelje do nepričakovane priložnosti. Ne podcenjujte moči naključij.

Kozorog

Osredotočeni boste na praktične stvari, kar vam bo pomagalo rešiti nekaj, kar vas že nekaj časa obremenjuje. Nekdo bo cenil vašo zanesljivost in trud. Zvečer si privoščite nekaj, kar vas veseli.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes boste polni idej. Če vas že nekaj časa mika nov projekt ali sprememba, začnite zbirati informacije. V ljubezni se obeta odkrit pogovor, ki bo prinesel več jasnosti.

Ribi

Vaša občutljivost bo danes vaša prednost. Hitro boste zaznali, kaj se dogaja v ozadju, in se znali pravilno odzvati. Dan je ugoden za ustvarjanje, sanjarjenje in čas z ljudmi, ob katerih se počutite varno.

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