Dnevni horoskop: Ribe bodo cenjene, ovni bodo aktivni

Oven

Danes boste želeli biti v gibanju in ves čas nekaj početi. Dober dan je za šport, izlet ali druženje. Pazite le, da ne boste prehitri pri odločitvah.

Bik

Sobota bo idealna za počitek in uživanje v malih stvareh. Vzemite si čas zase, za dobro hrano ali prijeten pogovor. Nekdo vam lahko polepša večer.

Dvojčka

Dan bo živahen in poln dogajanja. Morda boste prejeli zanimivo sporočilo ali povabilo. Vaša radovednost vas lahko pripelje do nečesa novega.

Rak

Danes boste potrebovali več miru in topline. Čas z družino ali bližnjimi vam bo zelo koristil. Poskusite se ne obremenjevati s stvarmi, ki jih ne morete spremeniti.

Lev

Sobota bo odlična za druženje in zabavo. Vaša energija bo privlačna in ljudje bodo radi v vaši bližini. V ljubezni se lahko zgodi nekaj prijetnega.

Devica

Danes boste želeli urediti stvari okoli sebe. Čiščenje, načrtovanje ali manjši opravki vam bodo prinesli občutek zadovoljstva. Zvečer si privoščite nekaj sprostitve.

Tehtnica

Dan bo prinesel željo po harmoniji in lepih trenutkih. Morda boste dobili idejo za spremembo doma ali videza. Dober dan je tudi za srečanje s prijatelji.

Škorpijon

Danes boste nekoliko bolj zadržani, vendar zelo odločni. Če imate pomemben pogovor, ga ne odlašajte. Nekdo bo cenil vašo iskrenost.

Strelec

Sobota prinaša veliko energije in željo po nečem drugačnem. Dober čas je za izlet, spontano odločitev ali novo izkušnjo. Prepustite se trenutku.

Kozorog

Danes boste želeli imeti vse pod nadzorom, vendar vas lahko nekdo preseneti z nepričakovano idejo. Poskusite biti nekoliko bolj sproščeni.

Vodnar

Dan bo ustvarjalen in poln zanimivih zamisli. Morda boste začeli razmišljati o nečem, kar bi lahko v prihodnje postalo pomembno. Poslušajte sebe.

Ribi

Danes boste bolj čustveni in občutljivi na dogajanje okoli sebe. Dober čas je za umetnost, glasbo ali sprehod v naravi. Nekdo vam bo pokazal, da mu veliko pomenite in da vas ceni.