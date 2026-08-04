Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka strasten večer, ki bo prižgal iskro

Oven

Dan ti prinaša veliko energije in željo, da stvari premakneš naprej. Na delovnem mestu boš z odločnostjo naredila dober vtis, vendar pazi, da ne boš preveč nepotrpežljiva. V ljubezni bo iskren pogovor odprl vrata večjemu zaupanju. Večer nameni sprostitvi in sebi.

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Bik

Danes boš najbolj uspešna, če se boš držala svojega ritma. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost in ti lahko ponudi zanimivo priložnost. V odnosih bo pomembno, da poveš, kaj si zares želiš. Privošči si nekaj lepega – tudi majhna razvajanja štejejo.

Dvojčka

Pred tabo je živahen dan, poln pogovorov in novih idej. Ne boj se izraziti svojega mnenja, saj bo naletelo na odprta ušesa. V ljubezni lahko pričakuješ prijetno presenečenje ali sporočilo, ki ti bo polepšalo dan. Zvečer si vzemi čas za dobro knjigo ali film.

Rak

Dan bo čustveno obarvan, vendar ti bo intuicija pokazala pravo smer. Nekdo iz družine bo potreboval tvojo podporo, ki jo boš znala ponuditi na nežen način. V službi ne podcenjuj svojih sposobnosti. Poslušaj svoje srce, a ohrani tudi nekaj zdrave razdalje.

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Lev

Tvoja samozavest bo danes nalezljiva. Čas je, da stopiš korak naprej pri projektu ali ideji, o kateri razmišljaš že nekaj časa. V ljubezni boš v središču pozornosti, a najbolj bo navdušila tvoja pristnost. Dan se lahko zaključi s strastnim večerom, ki bo prižgal iskro.

Devica

Podrobnosti bodo danes tvoja največja prednost. Uspelo ti bo urediti nekaj, kar se je dolgo odlašalo. V odnosih bodi nekoliko bolj sproščena – ni treba, da je vse popolno. Kratek sprehod ali stik z naravo ti bo povrnil notranji mir.

Tehtnica

Dan je kot ustvarjen za prijetna srečanja in nova poznanstva. Tvoj nasmeh bo odpiral vrata, zato ga ne skrivaj. V ljubezni bo harmonija odvisna od iskrenosti. Zaupaj svoji prvi misli, saj bo presenetljivo točna.

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Škorpijon

Danes boš odločna in usmerjena k ciljem. Nekdo bo občudoval tvojo vztrajnost, čeprav tega ne bo povedal na glas. V čustvenih odnosih se izogni nepotrebnemu preverjanju in dvomom. Večer prinaša priložnost za globok pogovor.

Strelec

Nemir v tebi bo klical po spremembi. Če si že dolgo razmišljaš o novem začetku, naredi prvi korak. V ljubezni bo pomembno, da ostaneš zvesta sebi. Dobra volja bo nalezljiva in privabila prijetno družbo.

Kozorog

Vztrajnost se ti bo začela obrestovati. Dan je primeren za načrtovanje prihodnjih korakov in urejanje financ. V osebnih odnosih pokaži več topline – drobna gesta bo pomenila več, kot si misliš. Zvečer si dovoli malo počitka brez slabe vesti.

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Vodnar

Dan bo poln nepričakovanih zamisli. Nekdo te lahko navduši z drugačnim pogledom na situacijo, ki te že nekaj časa zaposluje. V ljubezni bo iskrica preskočila tam, kjer je najmanj pričakuješ. Ostani odprta za spontane trenutke.

Ribi

Tvoja ustvarjalnost bo danes v ospredju. Poslušaj navdih in si dovoli sanjati nekoliko bolj na veliko. V odnosih bo nežna beseda naredila čudeže. Večer bo idealen za sproščanje, glasbo ali druženje z ljudmi, ob katerih se počutiš sprejeto.