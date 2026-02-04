Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje

Oven

Danes boš čutila močno potrebo po akciji, a pazi, da ne boš prehitro izrekla besed, ki jih boš pozneje obžalovala. V ljubezni se odpira priložnost za iskren pogovor, ki lahko poglobi odnos. Poskrbi tudi za svoje telo – malo gibanja ti bo čudežno dvignilo energijo.

Preberi še Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?

Bik

Danes te bo pomirjalo vse, kar je domače in toplo. Delo bo teklo počasi, a zanesljivo. Nekdo ti lahko ponudi nasvet, ki bo zlata vreden – poslušaj. V ljubezni si želiš varnosti in nežnosti, zato jo tudi sama pokaži.

Preberi še Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi

Dvojčka

Tvoja radovednost bo danes na vrhuncu. Odličen dan za učenje, pisanje ali klepet z zanimivo osebo. Čaka te tudi nepričakovano sporočilo, ki ti lahko močno izboljša razpoloženje.

Preberi še Take obleke zagotovo še niste videli

Rak

Čustva bodo danes globlja kot običajno. Daj si dovoljenje, da jih začutiš, ne da bi se zaradi njih opravičevala. V ljubezni je čas za več nežnosti in manj domnev. Tvoj notranji glas ti danes daje zelo dobre napotke.

Preberi še Nušini dolgi nohti vznemirili Franca

Lev

Danes boš sijala brez posebnega truda. Ljudje bodo iskali tvojo družbo in mnenje. Na delu lahko dobiš priznanje ali vsaj občutek, da si opažena. V ljubezni je pravi čas za majhno romantično gesto – tudi če si sama, si jo zaslužiš.

Preberi še Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov

Devica

Dan je idealen za urejanje misli in obveznosti. Končno boš imela občutek, da imaš stvari pod nadzorom. Nekdo ti lahko pokaže, da nisi dolžna biti popolna, da bi bila vredna ljubezni. Sprejmi pohvalo brez ugovarjanja.

Preberi še Zaradi škandala izgublja stranke

Tehtnica

Danes boš iskala ravnovesje med tem, kar želiš ti, in tem, kar pričakujejo drugi. Ne pozabi: tvoje potrebe štejejo. Ljubezensko področje prinaša priložnost za iskren pogovor ali novo simpatijo.

Preberi še Ta znani Slovenec praznuje 87. rojstni dan

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Če imaš občutek, da nekaj ni prav – verjemi si. V odnosih si želiš več globine in manj površnosti. Dober dan za razmislek o tem, kaj (ali kdo) ti jemlje energijo.

Preberi še Na Kmetijo prihaja skrivnostni gost

Strelec

V tebi se bo prebudila želja po spremembi ali vsaj po malem pobegu iz rutine. Tudi majhna sprememba lahko danes naredi velik učinek. V ljubezni bodi odprta za nekaj novega – tudi če pride iz nepričakovane smeri.

Preberi še Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko

Kozorog

Danes boš zelo osredotočena in učinkovita. Odličen dan za pomembne naloge ali pogovore. Nekdo ti lahko pokaže, da si bolj cenjena, kot misliš. V ljubezni si dovoli malo več mehkobe.

Preberi še Ne zamudite oddaje Sanjski moški Hrvaške na POP TV

Vodnar

Čas je, da se soočiš z resničnostjo. Težki časi so za tabo, a pred tabo je novo poglavje, polno izzivov in uspeha. Ne boj se skočiti v neznano.

Preberi še Razstrupljanje z vadbo? Da, a ne le s potenjem

Ribi

Tvoje srce bo danes zelo odprto. Lahko začutiš razpoloženje drugih, zato pazi, da ne nosiš preveč tujih bremen. V ljubezni se obeta lep trenutek povezanosti. Dan je primeren za sanjarjenje, umetnost ali tiho razvajanje.