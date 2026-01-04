Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Astrologija - kava
Horoskop

Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek

N. Č.
04. 01. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš bolj čustveno zbrana, kot si sama misliš. Nekaj, kar te je prej jezilo, boš pogledala z več distance. V ljubezni je pravi trenutek za iskreno, a mirno pobudo.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedeljska energija ti prinaša željo po udobju in toplini. Privošči si počitek brez slabe vesti. V odnosih bo pomembna bližina.

Dvojčka

Dan je primeren za povezovanje z ljudmi, ki ti vračajo dobro energijo. Kratek pogovor lahko odpre novo razmišljanje. V ljubezni si želiš lahkotnosti – sledi temu občutku.

Rak

Čustva bodo danes mehka in globoka. Dobro ti bo delo nekaj, kar te pomirja: sprehod, glasba ali čas doma. V ljubezni se krepi občutek pripadnosti.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš sijala na tih način. Ni ti treba biti glasna, da te drugi opazijo. V ljubezni se lahko zgodi lep, topel trenutek, ki bo potrdil tvojo vrednost.

Devica

Dan je kot nalašč za urejanje misli in notranjega sveta. Morda začutiš potrebo po jasnosti. V odnosih bodi iskrena, a nežna – ravno to bo prineslo mir.

Tehtnica

Iskala boš ravnovesje med sabo in drugimi. Danes se učiš, da ni treba vedno ugajati. V ljubezni bo pomembno, da poveš, kaj si res želiš.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Intenzivnost se danes umirja in to ti dobro dene. Nekaj v tebi se sprošča. V ljubezni se odpira prostor za več zaupanja in čustvene varnosti.

Strelec

Dan prinaša občutek svobode, tudi v majhnih stvareh. Dovoli si spontanost brez načrtov. V ljubezni bo iskren smeh največja povezava.

Kozorog

Čeprav si rada aktivna, ti bo danes koristil počitek. Misli se bodo same uredile. V odnosih pokaži toplino brez potrebe po nadzoru.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan te spodbuja, da poslušaš svojo intuicijo. Nek notranji uvid ti bo veliko povedal. V ljubezni bodi odprta, a zvesta sebi.

Ribi

Danes boš še posebej nežna in sočutna. Pazi, da ne pozabiš na lastne meje. V ljubezni se lahko zgodi tih, a zelo globok trenutek bližine.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Raki krepijo zaupanje, levi bodo samozavestni

Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433