Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek

Oven

Danes boš bolj čustveno zbrana, kot si sama misliš. Nekaj, kar te je prej jezilo, boš pogledala z več distance. V ljubezni je pravi trenutek za iskreno, a mirno pobudo.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedeljska energija ti prinaša željo po udobju in toplini. Privošči si počitek brez slabe vesti. V odnosih bo pomembna bližina.

Dvojčka

Dan je primeren za povezovanje z ljudmi, ki ti vračajo dobro energijo. Kratek pogovor lahko odpre novo razmišljanje. V ljubezni si želiš lahkotnosti – sledi temu občutku.

Rak

Čustva bodo danes mehka in globoka. Dobro ti bo delo nekaj, kar te pomirja: sprehod, glasba ali čas doma. V ljubezni se krepi občutek pripadnosti.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš sijala na tih način. Ni ti treba biti glasna, da te drugi opazijo. V ljubezni se lahko zgodi lep, topel trenutek, ki bo potrdil tvojo vrednost.

Devica

Dan je kot nalašč za urejanje misli in notranjega sveta. Morda začutiš potrebo po jasnosti. V odnosih bodi iskrena, a nežna – ravno to bo prineslo mir.

Tehtnica

Iskala boš ravnovesje med sabo in drugimi. Danes se učiš, da ni treba vedno ugajati. V ljubezni bo pomembno, da poveš, kaj si res želiš.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Intenzivnost se danes umirja in to ti dobro dene. Nekaj v tebi se sprošča. V ljubezni se odpira prostor za več zaupanja in čustvene varnosti.

Strelec

Dan prinaša občutek svobode, tudi v majhnih stvareh. Dovoli si spontanost brez načrtov. V ljubezni bo iskren smeh največja povezava.

Kozorog

Čeprav si rada aktivna, ti bo danes koristil počitek. Misli se bodo same uredile. V odnosih pokaži toplino brez potrebe po nadzoru.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan te spodbuja, da poslušaš svojo intuicijo. Nek notranji uvid ti bo veliko povedal. V ljubezni bodi odprta, a zvesta sebi.

Ribi

Danes boš še posebej nežna in sočutna. Pazi, da ne pozabiš na lastne meje. V ljubezni se lahko zgodi tih, a zelo globok trenutek bližine.