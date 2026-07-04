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Horoskop

Dnevni horoskop: Rake čaka druženje s prijatelji, ribe pa nepozabna zabava

N. Č.
04. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo kot nalašč za nove začetke, čeprav ne bo šlo vse po načrtih. Zaupajte svoji intuiciji in ne dovolite, da vas mnenja drugih odvrnejo od cilja. V ljubezni vas lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razjasnil marsikaj. Zvečer si privoščite nekaj, kar vas resnično sprošča.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Sobota prinaša prijetno ravnovesje med obveznostmi in prostim časom. Nekdo bo cenil vašo zanesljivost in toplino. Na finančnem področju se izognite impulzivnim nakupom. Večer je idealen za druženje ali romantične trenutke.

Dvojčka

Vaša radovednost bo danes na vrhuncu. Novo poznanstvo ali zanimiva ideja vam lahko odpre povsem drugačen pogled na situacijo. Poskrbite, da boste poslušali tudi druge, ne le govorili. Nasmeh vam bo odprl marsikatera vrata.

Rak

Čaka vas zabavno druženje s prijatelji. To je odlična priložnost, da pozabite na skrbi in za trenutek odložite obveznosti. Vikendi so nekaj, česar se veselite vsak teden in nobenega dvoma ni, da jih znate še kako dobro izkoristiti.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boste sijali in pritegnili pozornost, kamor koli boste prišli. Izkoristite samozavest za pogovore ali načrte, ki ste jih odlašali. V ljubezni se obeta prijetna iskrica. Ne pretiravajte le z obljubami.

Devica

Sobota vas spodbuja, da za trenutek odložite popolnost in uživate v drobnih stvareh. Nekdo vas bo prijetno presenetil z lepo gesto. Če vas čaka delo, ga opravite brez hitenja. Večer prinaša občutek zadovoljstva.

Tehtnica

Harmonija bo danes vaša največja prednost. Uspešno boste zgladili nesporazum ali povezali ljudi okoli sebe. Srčne zadeve bodo dobile nov zagon, če boste iskreni glede svojih občutkov. Prisluhnite tudi svojemu srcu.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Vaša odločnost bo danes obrodila sadove. Ne bojte se postaviti jasnih meja, saj boste s tem pridobili spoštovanje. Nekdo vam bo zaupal pomembno skrivnost. Večer je primeren za sprostitev v dobri družbi.

Strelec

Sobota vas vabi k raziskovanju, izletu ali novi izkušnji. Pozitivna energija bo nalezljiva in hitro boste navdušili tudi druge. V ljubezni bodite spontani, saj bo prav to prineslo najlepše trenutke. Dan zaključite z nasmehom.

Kozorog

Danes boste zadovoljni, če boste stvari opravili po svoje. Vaša vztrajnost bo opažena, vendar si dovolite tudi počitek. Nekdo vam lahko ponudi zanimivo priložnost za prihodnost. Zvečer se prepustite miru doma.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Intuicija bo danes vaš najboljši vodnik. Če boste sledili notranjemu občutku, se boste izognili nepotrebnim zapletom. Ljubezen bo nežna in iskrena, še posebej, če boste pokazali svoja prava čustva. Večer prinaša občutek topline in zadovoljstva.

Ribi

Čaka vas popoln poletni dan. Družba, morje, sonce in zabava, ki je še dolgo ne boste pozabili. Dan izkoritite za družinske trenutke in medgeneracijsko povezovanje. Glede na to, da sonca ne bo manjkalo, ne pozabite na ustrezno zaščito!

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