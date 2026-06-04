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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Biki hrepenijo po miru, levi bodo samozavestni

N. Č.
04. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo poln energije in priložnosti za nove začetke. V službi ali pri osebnem projektu boš opazila, da se stvari premikajo hitreje, kot si pričakovala. V ljubezni se izogni prenagljenim besedam – iskrenost je dobrodošla, vendar naj bo podana nežno.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš hrepenela po miru in stabilnosti. Drobni užitki, dobra kava ali sprehod v naravi ti bodo prinesli več zadovoljstva kot velike pustolovščine. Nekdo iz tvoje bližine bo cenil tvojo zanesljivost bolj, kot si misliš.

Dvojčka

Tvoja komunikativnost bo na vrhuncu. Dan je odličen za pogovore, sestanke in navezovanje novih stikov. V ljubezni se lahko zgodi zanimivo naključje, ki bo polepšalo večer.

Rak

Čustva bodo nekoliko močnejša kot običajno. Poslušaj svojo intuicijo, saj te bo pravilno usmerjala. Nekdo bo potreboval tvojo podporo, vendar ne pozabi poskrbeti tudi zase.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V ospredju bo samozavest. Danes boš zlahka pritegnila pozornost in navdušila ljudi okoli sebe. Če si razmišljala o pomembnem koraku, je zdaj pravi čas, da narediš prvi premik.

Devica

Podrobnosti bodo danes ključnega pomena. Kar bo drugim ušlo, boš ti opazila in s tem preprečila manjšo nevšečnost. Večer prinaša prijetno sprostitev in občutek zadovoljstva.

Tehtnica

Dan bo poudarjal odnose. Nekdo bo iskal tvoje mnenje ali nasvet. V ljubezni se obeta več harmonije, če boš jasno izrazila svoje želje in pričakovanja.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja odločnost bo močna. Če se že dlje časa ukvarjaš z neko dilemo, boš danes lažje sprejela odločitev. Finančne zadeve zahtevajo nekaj previdnosti, vendar ni razloga za skrb.

Strelec

V tebi se bo prebudila želja po raziskovanju in novih izkušnjah. Dan je ugoden za učenje, potovanja ali načrtovanje prihodnjih dogodivščin. Nasmeh neznanca ti lahko polepša dan.

Kozorog

Osredotočenost in disciplina bosta tvoji največji zaveznici. Nek projekt bo napredoval bolje, kot si pričakovala. V zasebnem življenju si vzemi čas za pogovor z osebo, ki ti veliko pomeni.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Presenečenja bodo zaznamovala tvoj dan. Nekaj, kar se je zdelo nepredvidljivo, se bo obrnilo v tvojo korist. Dovoli si razmišljati nekoliko bolj drzno kot običajno.

Ribi

Dan bo ustvarjalen in navdihujoč. Tvoja domišljija bo bogata, zato je pravi čas za umetniške projekte ali sanjarjenje o prihodnosti. V ljubezni bo veliko topline in nežnih trenutkov.

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