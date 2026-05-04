Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo počitek, ribe sledijo navdihu

Oven
Ponedeljek ti prinaša zagon, a tudi potrebo po osredotočenosti. Ne razprši energije na preveč stvari. V ljubezni bodi neposredna, a nežna.
Bik
Danes si želiš stabilnosti in miru. Drži se rutine, ki ti daje občutek varnosti. Nekdo ti lahko ponudi podporo, ki jo potrebuješ – sprejmi jo.
Dvojčka
Tvoje misli so hitre, a danes jih skušaj umiriti. Osredotoči se na eno stvar naenkrat. Pomemben klic ali sporočilo lahko spremeni potek dneva.
Rak
Tvoja čustva so danes v ospredju. Poslušaj jih, a ne dovoli, da te preplavijo. V odnosih se lahko zgodi nekaj lepega, če se odpreš.
Lev
Danes si odločna in pripravljena na izzive. Pokaži, kaj znaš, a ne pozabi na sodelovanje. Nekdo ceni tvojo energijo bolj, kot si misliš.
Devica
Ponedeljek je kot nalašč za organizacijo in načrtovanje. Uredi stvari, ki so čakale na pravi trenutek. V ljubezni bodi manj zadržana.
Tehtnica
Dan prinaša željo po ravnovesju. Če si bila v zadnjem času preveč obremenjena, si danes vzemi čas zase. Majhne stvari ti lahko prinesejo veliko veselja.
Škorpijon
Tvoja intuicija je danes zelo močna. Zaupaj ji, še posebej pri pomembnih odločitvah. V ljubezni se lahko poglobijo občutki.
Strelec
Danes te vleče v nove ideje in načrte. Ne zadržuj se – raziskuj. Nekdo te lahko navdihne, da narediš korak, o katerem si dolgo razmišljala.
Kozorog
Tvoja disciplina pride danes do izraza. Delo ti gre od rok, a ne pozabi na odmore, tudi najbolj vztrajni namreč potrebujejo počitek. V odnosih pokaži več topline.
Vodnar
Tvoje ideje so sveže in drugačne. Ne boj se jih deliti. Dan prinaša možnost zanimivega sodelovanja ali pogovora.
Ribi
Danes si bolj občutljiva, a tudi bolj ustvarjalna. Sledi navdihu. V ljubezni bodi iskrena do sebe – to je prvi korak do sreče.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV