Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo počitek, ribe sledijo navdihu

N. Č.
04. 05. 2026 04.00
Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Ponedeljek ti prinaša zagon, a tudi potrebo po osredotočenosti. Ne razprši energije na preveč stvari. V ljubezni bodi neposredna, a nežna.

Bik

Danes si želiš stabilnosti in miru. Drži se rutine, ki ti daje občutek varnosti. Nekdo ti lahko ponudi podporo, ki jo potrebuješ – sprejmi jo.

Dvojčka

Tvoje misli so hitre, a danes jih skušaj umiriti. Osredotoči se na eno stvar naenkrat. Pomemben klic ali sporočilo lahko spremeni potek dneva.

Rak

Tvoja čustva so danes v ospredju. Poslušaj jih, a ne dovoli, da te preplavijo. V odnosih se lahko zgodi nekaj lepega, če se odpreš.

Lev

Danes si odločna in pripravljena na izzive. Pokaži, kaj znaš, a ne pozabi na sodelovanje. Nekdo ceni tvojo energijo bolj, kot si misliš.

Devica

Ponedeljek je kot nalašč za organizacijo in načrtovanje. Uredi stvari, ki so čakale na pravi trenutek. V ljubezni bodi manj zadržana.

Tehtnica

Dan prinaša željo po ravnovesju. Če si bila v zadnjem času preveč obremenjena, si danes vzemi čas zase. Majhne stvari ti lahko prinesejo veliko veselja.

Škorpijon

Tvoja intuicija je danes zelo močna. Zaupaj ji, še posebej pri pomembnih odločitvah. V ljubezni se lahko poglobijo občutki.

Strelec

Danes te vleče v nove ideje in načrte. Ne zadržuj se – raziskuj. Nekdo te lahko navdihne, da narediš korak, o katerem si dolgo razmišljala.

Kozorog

Tvoja disciplina pride danes do izraza. Delo ti gre od rok, a ne pozabi na odmore, tudi najbolj vztrajni namreč potrebujejo počitek. V odnosih pokaži več topline.

Vodnar

Tvoje ideje so sveže in drugačne. Ne boj se jih deliti. Dan prinaša možnost zanimivega sodelovanja ali pogovora.

Ribi

Danes si bolj občutljiva, a tudi bolj ustvarjalna. Sledi navdihu. V ljubezni bodi iskrena do sebe – to je prvi korak do sreče.

