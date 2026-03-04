Zadovoljna.si
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj

N. Č.
04. 03. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Sreda bo od tebe zahtevala nekaj več prilagodljivosti, saj se stvari ne bodo odvijale povsem po načrtih. Če boš ostala mirna, boš hitro našla rešitev. V ljubezni boš bolj neposredna kot običajno, kar je lahko dobro, če želiš razčistiti določeno situacijo. Večer je primeren za gibanje ali sprostitev.

Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke

Bik

Dan bo stabilen in primeren za urejanje zaostalih obveznosti. Dobro se boš počutila, če boš imela jasno strukturo dneva. V ljubezni boš hrepenela po toplini in varnosti, zato boš iskala bližino partnerja. Samske bike lahko preseneti nekdo iz preteklosti.

Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta

Dvojčka

Komunikacija bo danes ključna, zato bodi pozorna na način, kako izražaš svoje misli. Lahko pride do manjših nesporazumov, a jih boš hitro razrešila. V ljubezni boš igriva in radovedna, kar bo prineslo svežino v odnos. Dober dan za nove ideje in načrte.

Preizkusite to vadbo doma: Pilates ob steni, ki res deluje

Rak

Čustva bodo nekoliko bolj intenzivna, zato si vzemi čas zase, če boš to potrebovala. Ne zapiraj se vase, ampak se pogovori z nekom, ki mu zaupaš. V ljubezni boš potrebovala občutek varnosti in razumevanja. Dom ti bo danes nudil največ miru.

Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost

Lev

Tvoja energija bo opazna in nalezljiva. V službi ali med obveznostmi boš lažje prevzela vodilno vlogo. V ljubezni boš želela več pozornosti, a tudi sama boš znala lepo razvajati. Dan je primeren za druženje ali manjšo spremembo videza.

Iskrice že letijo in tudi dotikov ni malo ...

Devica

Sreda bo delovna in zahtevna, vendar boš zadovoljna z rezultati. Dobro se boš znašla pri natančnih nalogah. V ljubezni boš bolj zadržana, a iskrena. Če si samska, boš danes bolj izbirčna, zato ne pričakuj velikih presenečenj.

Z izjemno vitko postavo je vzbudila skrbi

Tehtnica

Dan bo primeren za iskanje ravnovesja med delom in užitki. Ne pozabi nase in na stvari, ki te veselijo. V ljubezni boš romantična in odprta za pogovor, kar bo poglobilo odnos. Lep dan za manjše razvajanje ali ustvarjanje.

Z novo frizuro je praktično neprepoznavna

Škorpijon

Intuicija te bo danes vodila v prave odločitve. Morda boš razkrila nekaj, kar ti je bilo do zdaj skrito. V ljubezni boš strastna, a tudi bolj občutljiva. Pazi, da ne reagiraš prehitro. Večer je primeren za umiritev in tišino.

Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije

Strelec

Želela si boš več svobode in gibanja, zato boš težko mirno sedela na enem mestu. V ljubezni boš sproščena in optimistična, kar bo pozitivno vplivalo na odnos. Samske lahko spoznate zanimivo osebo preko prijateljev ali spleta.

Lepa manekenka ukradla vso pozornost na Sanremu

Kozorog

Dan bo osredotočen na delo in odgovornosti. Čeprav boš resna, boš zelo učinkovita. V ljubezni boš pokazala svojo zanesljivo plat, a ne pozabi na nežnost. Finančne zadeve danes urejaj premišljeno in brez naglice.

Dino Kurtović po padcu končal na urgenci

Vodnar

Sreda bo prinesla nove ideje in željo po spremembah. Ne boj se razmišljati drugače kot ostali. V ljubezni boš potrebovala več prostora zase, kar je pomembno tudi povedati na glas. Prijateljski pogovor ti bo dvignil razpoloženje.

10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja

Ribi

Tvoja ustvarjalnost bo danes močna, zato je odličen dan za umetnost, pisanje ali sanjarjenje. V ljubezni boš nežna in sočutna, kar bo poglobilo odnos. Če si samska, te lahko pritegne nekdo s podobnimi vrednotami. Zaupaj svojim občutkom.

