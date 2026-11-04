Dnevni horoskop: Ovnom se obeta iskrica, leve bo razveselil kompliment

Oven

Danes boste polne energije in pripravljene na nove izzive. Nekdo v vaši okolici bo opazil vašo odločnost, kar vam lahko odpre zanimivo priložnost na delovnem področju. V ljubezni si dovolite več spontanosti, saj lahko prav nepričakovan trenutek prinese iskrico.

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Bik

Vaša radovednost bo danes močnejša kot običajno. Pogovori, sporočila in naključna srečanja lahko vodijo do zanimivih razkritij. V ljubezni boste bolj drzne, zato ne bo nič nenavadnega, če boste prve naredile korak, ki že dolgo čaka na svoj trenutek.

Dvojčka

Dan bo kot nalašč za druženje in sklepanje novih poznanstev. Vaš smisel za humor bo nalezljiv, zato boste zlahka pritegnile pozornost. Na finančnem področju se izogibajte impulzivnim nakupom, čeprav vas bo mikalo nekaj novega.

Rak

Danes boste še posebej občutljive na dogajanje okoli sebe. Zaupajte svoji intuiciji, saj vam lahko pomaga pri pomembni odločitvi. Večer bo primeren za mirnejše trenutke, pogovor z ljubljeno osebo ali razvajanje same sebe.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V ospredju boste, tudi če tega ne boste načrtovale. Nekdo bo navdušen nad vašo samozavestjo in energijo. Na področju ljubezni vas lahko preseneti kompliment ali pozornost, ki vam bo polepšala dan.

Devica

Danes boste želele imeti vse pod nadzorom, vendar vas lahko življenje opomni, da ni vedno treba poznati vseh odgovorov. Sprostite pričakovanja in dovolite, da se stvari razvijejo po svoje. Prijetno presenečenje prihaja iz smeri, kjer ga najmanj pričakujete.

Tehtnica

Vaša družabna narava bo danes še posebej izrazita. Odličen čas je za srečanja, mreženje ali obnovitev stikov s prijatelji. Če ste samske, lahko nekdo vzbudi vaše zanimanje že ob prvem pogovoru.

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Škorpijon

Nekaj, kar vas je v zadnjem času obremenjevalo, bo končno postalo bolj jasno. Danes boste lažje postavile meje in povedale, kaj si zares želite. V ljubezni iskrenost prinaša najboljše rezultate.

Strelec

Občutile boste željo po spremembi ali novem začetku. Morda boste začele načrtovati potovanje, nov projekt ali korak, o katerem razmišljate že dlje časa. Sledite navdihu, saj vas vodi v pravo smer.

Kozorog

Danes se vam bo obrestovala vztrajnost. Nekdo bo opazil trud, ki ga vlagate v svoje delo ali osebne cilje. Ne pozabite pa nameniti nekaj časa tudi sebi, saj si zaslužite oddih.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Neobičajne ideje bodo danes naletele na odličen odziv. Če imate predlog, zamisel ali ustvarjalni projekt, ga delite z drugimi. V ljubezni se obeta več lahkotnosti in prijetne komunikacije.

Ribe

Vaša občutljivost bo danes prednost. Hitro boste prepoznale, kaj potrebujejo drugi, obenem pa boste bolje razumele tudi svoje želje. Dan je odličen za ustvarjalnost, sprostitev in majhne osebne zmage, ki vam bodo dvignile samozavest.