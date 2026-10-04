Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične

Oven
Danes boste polni energije in želje po akciji. Čeprav vas bo vleklo v več smeri hkrati, poskusite dokončati tisto, kar ste začeli. V ljubezni bo iskren pogovor odprl vrata večjemu zaupanju. Večer prinaša prijetno sprostitev.
Bik
Nedelja bo kot nalašč za počasnejši tempo. Uživali boste v malih stvareh, dobri družbi in občutku domačnosti. Nekdo vam bo pokazal, da mu pomenite več, kot ste mislili. Prepustite se trenutku.
Dvojčka
Pred vami je dan zanimivih srečanj in novih idej. Morda boste prejeli sporočilo, ki vam bo polepšalo razpoloženje. V ljubezni ne skrivajte svojih občutkov, saj bo odprtost nagrajena.
Rak
Vaša intuicija bo danes izjemno močna. Če vas nekaj opozarja, da upočasnite ali premislite, ji prisluhnite. V odnosih boste hrepeneli po bližini in toplini, zato si vzemite čas za ljudi, ki vam veliko pomenijo.
Lev
Danes boste sijali. Vaša samozavest bo nalezljiva, zato ni presenetljivo, da boste v središču pozornosti. V ljubezni se obeta več strasti in igrivosti. Ne pozabite pa tudi na počitek.
Devica
Pred vami je umirjen dan, ki vam bo omogočil, da uredite misli in načrte za nov teden. Nekdo bo cenil vaš nasvet bolj, kot si mislite. V ljubezni bodo drobne geste povedale največ.
Tehtnica
To je vaš dan. Zvezde vam bodo še posebej naklonjene in mnoge boste imele občutek, da se stvari končno postavljajo na pravo mesto. Vaša karizma bo močna, ljudje vas bodo iskali, poslušali in občudovali. Zaupajte vase, saj imate več moči, kot se zavedate.
Škorpijon
Nedelja prinaša trenutke za razmislek. Morda boste ugotovili, da je čas, da nekaj pustite za seboj in naredite prostor novim začetkom. V ljubezni bo pomembno, da ne sklepate prehitro.
Strelec
Dan vas bo vabil iz rutine. Če imate možnost za izlet, sprehod ali spontano druženje, jo izkoristite. Smeh in dobra družba vam bosta napolnila baterije. Nekdo vas lahko prijetno preseneti.
Kozorog
Danes boste z mislimi že pri prihodnjem tednu, vendar si dovolite tudi nekaj brezskrbnosti. Na področju odnosov boste presenečeni, kako veliko lahko dosežete z eno samo prijazno besedo.
Vodnar
Vaša ustvarjalnost bo na vrhuncu. Ideje bodo prihajale ena za drugo, zato jih ne preslišite. V ljubezni boste privlačili zanimive ljudi, tudi če tega ne boste namerno iskali.
Ribi
Pred vami je nežen in čustveno bogat dan. Nekdo bo pokazal, da mu je iskreno mar za vas. Posvetite se stvarem, ki vas navdihujejo, in ne pozabite na svoje potrebe. Dan bo lepši, kot pričakujete.
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