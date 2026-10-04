Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične

N. Č.
04. 10. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Oven

Danes boste polni energije in želje po akciji. Čeprav vas bo vleklo v več smeri hkrati, poskusite dokončati tisto, kar ste začeli. V ljubezni bo iskren pogovor odprl vrata večjemu zaupanju. Večer prinaša prijetno sprostitev.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedelja bo kot nalašč za počasnejši tempo. Uživali boste v malih stvareh, dobri družbi in občutku domačnosti. Nekdo vam bo pokazal, da mu pomenite več, kot ste mislili. Prepustite se trenutku.

Dvojčka

Pred vami je dan zanimivih srečanj in novih idej. Morda boste prejeli sporočilo, ki vam bo polepšalo razpoloženje. V ljubezni ne skrivajte svojih občutkov, saj bo odprtost nagrajena.

Rak

Vaša intuicija bo danes izjemno močna. Če vas nekaj opozarja, da upočasnite ali premislite, ji prisluhnite. V odnosih boste hrepeneli po bližini in toplini, zato si vzemite čas za ljudi, ki vam veliko pomenijo.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boste sijali. Vaša samozavest bo nalezljiva, zato ni presenetljivo, da boste v središču pozornosti. V ljubezni se obeta več strasti in igrivosti. Ne pozabite pa tudi na počitek.

Devica

Pred vami je umirjen dan, ki vam bo omogočil, da uredite misli in načrte za nov teden. Nekdo bo cenil vaš nasvet bolj, kot si mislite. V ljubezni bodo drobne geste povedale največ.

Tehtnica

To je vaš dan. Zvezde vam bodo še posebej naklonjene in mnoge boste imele občutek, da se stvari končno postavljajo na pravo mesto. Vaša karizma bo močna, ljudje vas bodo iskali, poslušali in občudovali. Zaupajte vase, saj imate več moči, kot se zavedate.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Nedelja prinaša trenutke za razmislek. Morda boste ugotovili, da je čas, da nekaj pustite za seboj in naredite prostor novim začetkom. V ljubezni bo pomembno, da ne sklepate prehitro.

Strelec

Dan vas bo vabil iz rutine. Če imate možnost za izlet, sprehod ali spontano druženje, jo izkoristite. Smeh in dobra družba vam bosta napolnila baterije. Nekdo vas lahko prijetno preseneti.

Kozorog

Danes boste z mislimi že pri prihodnjem tednu, vendar si dovolite tudi nekaj brezskrbnosti. Na področju odnosov boste presenečeni, kako veliko lahko dosežete z eno samo prijazno besedo.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Vaša ustvarjalnost bo na vrhuncu. Ideje bodo prihajale ena za drugo, zato jih ne preslišite. V ljubezni boste privlačili zanimive ljudi, tudi če tega ne boste namerno iskali.

Ribi

Pred vami je nežen in čustveno bogat dan. Nekdo bo pokazal, da mu je iskreno mar za vas. Posvetite se stvarem, ki vas navdihujejo, in ne pozabite na svoje potrebe. Dan bo lepši, kot pričakujete.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop horoskop danes horoskop znamenja
Horoskop znamenja

Teh 5 znamenj bo retrogradno Venero občutilo najmočneje

Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Levi bodo divji, tehtnice bodo reševale spore
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Levi bodo nagrajeni, pri tehtnicah bodo v ospredju odnosi
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Levi bodo odločni, device učinkovite
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Levi bodo samostojni, škorpijone čaka iskren pogovor
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1972