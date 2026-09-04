Dnevni horoskop: Tehtnice iščejo ravnovesje, ribe se prepuščajo čustvom

Oven

Danes boš čutila močno potrebo, da stvari vzameš v svoje roke. Ne čakaj na dovoljenje drugih, če že veš, kaj si želiš. V ljubezni te lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razjasnil nekaj, kar te je v zadnjem času obremenjevalo. Pri delu zaupaj svojim sposobnostim, vendar ne poskušaj vsega narediti sama.

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Bik

Danes boš bolj občutljiva za energijo ljudi okoli sebe, zato si privošči nekaj miru. Nekdo ti lahko pokaže, da mu je veliko bolj mar, kot si mislila. Na finančnem področju se izogni impulzivnim nakupom in raje premisli, kaj si res želiš. Večer je primeren za počitek, dobro hrano in družbo osebe, ob kateri si lahko popolnoma ti. Ne potrebuješ hitenja, da bi prišla na pravo mesto.

Dvojčka

Tvoj dan bo poln pogovorov, sporočil in novih idej. Nekaj, kar se bo sprva zdelo kot naključna zamisel, bi lahko kasneje preraslo v zelo zanimivo priložnost. V odnosih bodi jasna – namigovanje danes ne bo najboljša strategija. Če imaš nekaj na jeziku, povej. Besede imajo danes večjo moč, kot se zavedaš.

Rak

Danes boš potrebovala nekoliko več čustvene varnosti. Ne dovoli, da bi razpoloženje nekoga drugega določalo tvojo vrednost. Na področju ljubezni se lahko pojavi trenutek nežnosti, ki ti bo vrnil vero v odnos. Samska lahko opaziš nekoga, ki je bil do zdaj skoraj neopazen. Poslušaj svoj notranji občutek – danes te ne bo pustil na cedilu.

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Lev

V petek boš izžarevala samozavest in ljudje bodo to opazili. Odličen dan je za predstavitev ideje, pomemben pogovor ali korak, ki ga že nekaj časa odlašaš. V ljubezni pazi, da ne bi želela imeti zadnje besede za vsako ceno. Včasih je največja zmaga tista, pri kateri znaš popustiti. Dovoli si sijati, ne da bi morala zasenčiti kogarkoli drugega.

Devica

Tvoj organiziran um bo danes želel urediti prav vse, tudi stvari, ki jih ni mogoče nadzorovati. Poskusi malo spustiti vajeti. Pri delu se lahko pokaže, da je bila tvoja vztrajnost opažena, zato ne bodi presenečena nad pohvalo ali zanimivo ponudbo. V ljubezni te čaka več topline, če boš pokazala tudi svojo ranljivo plat. Ni ti treba biti popolna, da bi bila ljubljena.

Tehtnica

Danes boš iskala ravnovesje, vendar se boš morala najprej vprašati, čemu pravzaprav daješ preveč svoje energije. Nekdo od tebe pričakuje več, kot mu lahko trenutno ponudiš. Postavi mejo brez občutka krivde. V ljubezni je pred tabo prijeten dan za flirt, spravo ali iskren pogovor. Mir pride takrat, ko nehaš ugajati vsem.

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Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Če imaš občutek, da ti nekdo ne pove vsega, si verjetno nekaj pravilno zaznala – vendar ne prehitevaj z zaključki. Pri delu se lahko pojavi situacija, v kateri boš morala pokazati svojo odločnost. Ljubezensko področje prinaša intenzivna čustva in možnost zanimivega presenečenja. Ne boj se pogledati resnici v oči.

Strelec

Petek ti prinaša željo po spremembi, gibanju in nečem novem. Če imaš možnost, pojdi nekam, kjer še nisi bila, ali naredi nekaj popolnoma drugače kot običajno. V ljubezni te lahko pritegne oseba z nenavadnim pogledom na življenje. Pri denarju pa ne dovoli, da bi te navdušenje prehitelo.

Kozorog

Danes boš razmišljala dolgoročno. Nekaj, kar si v preteklosti začela graditi počasi, zdaj kaže prve konkretne rezultate. Ne podcenjuj svojega napredka. V ljubezni se lahko pokaže, da je čas za bolj iskreno izražanje čustev. Ni treba vedno dokazovati, da zmoreš vse sama. Dovoli si tudi sprejeti pomoč in nežnost.

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Vodnar

Tvoje misli bodo danes hitre, ustvarjalne in nekoliko nepredvidljive. Odlična kombinacija za nove zamisli, manj idealna pa za rutinska opravila. Nekdo iz tvoje bližine ti lahko pove nekaj, kar bo popolnoma spremenilo tvoj pogled na določeno situacijo. V ljubezni ostani odprta za nekaj, česar nisi načrtovala. Presenečenja danes niso ovira, ampak priložnost.

Ribi

Danes boš bolj čustvena in intuitivna kot običajno. Poskrbi, da boš nekaj časa namenila sebi, ne samo drugim. Če se v odnosu že nekaj časa izogibaš pomembnemu pogovoru, je petek primeren za miren in iskren začetek. V ljubezni se boste prepustili čustvom, vodilo vas bo predvsem srce.