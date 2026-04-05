Dnevni horoskop: Ribe bodo zasanjane, dvojčki razmišljajo o spremembi

Oven

Danes boste želeli dokončati nekaj, kar ste začeli v preteklih dneh. Čeprav boste polni energije, si proti večeru privoščite nekaj počitka.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedelja vam prinaša prijetne trenutke doma ali v krogu bližnjih. Dober čas je za počasnejši tempo, dobro kosilo in sproščen pogovor.

Dvojčka

Dan bo poln zanimivih misli in novih idej. Morda boste načrtovali prihodnji teden ali razmišljali o spremembi, ki vas že nekaj časa privlači.

Rak

Danes boste želeli več topline in bližine. Nekdo vam lahko pokaže, da mu veliko pomenite. Dober dan je za družinske trenutke in sprostitev.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Nedelja bo prinesla nekaj dobre volje in željo po druženju. Če boste sprejeli spontano povabilo, vas lahko čaka zelo prijeten dan.

Devica

Danes boste razmišljali praktično in urejali stvari za prihodnji teden. Čeprav boste imeli veliko idej, ne pozabite tudi na počitek.

Tehtnica

Dan bo primeren za mirne trenutke in prijetno družbo. Morda boste začutili potrebo po spremembi v vsakdanji rutini. Poslušajte svoje občutke.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boste nekoliko bolj vase zaprti, vendar vam bo to pomagalo pri razmisleku o pomembni stvari. Zvečer vas lahko razveseli prijetna novica.

Strelec

Nedelja bo polna želje po gibanju in novih doživetjih. Če bo le mogoče, pojdite nekam, kjer si boste lahko napolnili energijo.

Kozorog

Danes boste želeli imeti vse pripravljeno za nov teden. Dober občutek boste imeli, če boste uredili stvari, ki ste jih odlašali.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo ustvarjalen in navdihujoč. Lahko dobite zanimivo idejo ali srečate nekoga, ki bo vplival na vaše razmišljanje.

Ribi

Danes boste bolj zasanjani in občutljivi. Dober čas je za počitek, glasbo, knjigo ali pogovor z nekom, ki vas razume.