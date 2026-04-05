Dnevni horoskop: Ribe bodo zasanjane, dvojčki razmišljajo o spremembi

Oven
Danes boste želeli dokončati nekaj, kar ste začeli v preteklih dneh. Čeprav boste polni energije, si proti večeru privoščite nekaj počitka.
Bik
Nedelja vam prinaša prijetne trenutke doma ali v krogu bližnjih. Dober čas je za počasnejši tempo, dobro kosilo in sproščen pogovor.
Dvojčka
Dan bo poln zanimivih misli in novih idej. Morda boste načrtovali prihodnji teden ali razmišljali o spremembi, ki vas že nekaj časa privlači.
Rak
Danes boste želeli več topline in bližine. Nekdo vam lahko pokaže, da mu veliko pomenite. Dober dan je za družinske trenutke in sprostitev.
Lev
Nedelja bo prinesla nekaj dobre volje in željo po druženju. Če boste sprejeli spontano povabilo, vas lahko čaka zelo prijeten dan.
Devica
Danes boste razmišljali praktično in urejali stvari za prihodnji teden. Čeprav boste imeli veliko idej, ne pozabite tudi na počitek.
Tehtnica
Dan bo primeren za mirne trenutke in prijetno družbo. Morda boste začutili potrebo po spremembi v vsakdanji rutini. Poslušajte svoje občutke.
Škorpijon
Danes boste nekoliko bolj vase zaprti, vendar vam bo to pomagalo pri razmisleku o pomembni stvari. Zvečer vas lahko razveseli prijetna novica.
Strelec
Nedelja bo polna želje po gibanju in novih doživetjih. Če bo le mogoče, pojdite nekam, kjer si boste lahko napolnili energijo.
Kozorog
Danes boste želeli imeti vse pripravljeno za nov teden. Dober občutek boste imeli, če boste uredili stvari, ki ste jih odlašali.
Vodnar
Dan bo ustvarjalen in navdihujoč. Lahko dobite zanimivo idejo ali srečate nekoga, ki bo vplival na vaše razmišljanje.
Ribi
Danes boste bolj zasanjani in občutljivi. Dober čas je za počitek, glasbo, knjigo ali pogovor z nekom, ki vas razume.
