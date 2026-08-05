Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, dvojčki potrebujejo čas zase

Oven

Dan bo poln zagona in novih priložnosti. Če že nekaj časa odlašaš pomemben pogovor, je danes pravi trenutek, da narediš prvi korak. V ljubezni te lahko razveseli nepričakovano sporočilo ali prijetna pozornost. Večer nameni sprostitvi in družbi ljudi, ob katerih se počutiš najbolj domače.

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Bik

Danes boš najbolj zadovoljna, če boš stvari počela v svojem ritmu. Na delovnem področju se ne pusti zmesti mnenjem drugih – tvoje odločitve bodo premišljene. V ljubezni bo iskren pogovor odpravil manjši nesporazum. Zvečer si privošči nekaj, kar te resnično razveseli.

Dvojčka

Pred tabo je živahen dan, poln zanimivih srečanj in novih informacij. Tvoja komunikativnost bo navdušila okolico, zato izkoristi priložnost za pomembne dogovore. Samske lahko preseneti simpatično poznanstvo. Ne pozabi pa si vzeti nekaj trenutkov tudi zase.

Rak

Danes boš še posebej občutljiva za potrebe drugih, vendar ne zanemari svojih. Na delovnem mestu bo nekdo cenil tvojo pomoč in predanost. V ljubezni bo veliko topline, če boš odkrito povedala, kaj čutiš. Večer bo kot nalašč za miren oddih.

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Lev

Tvoja samozavest bo danes nalezljiva. Odličen dan je za predstavitev idej ali začetek projekta, ki ti veliko pomeni. V ljubezni te čakajo prijetni trenutki, še posebej če boš pokazala svojo nežnejšo plat. Nasmeh ti bo odprl marsikatera vrata.

Devica

Dan bo zahteval nekaj organizacije, vendar boš vse opravila brez večjih težav. Nekdo bo opazil tvoj trud in ga tudi pohvalil. V partnerskem odnosu bodo drobne pozornosti pomenile več kot velike obljube. Poskrbi tudi za dovolj počitka.

Tehtnica

Danes bo pomembno, da zaupaš svojemu občutku za ravnovesje. Pred tabo je odločitev, pri kateri ne hiti. V ljubezni bo prijetno presenečenje polepšalo dan, samske pa lahko spoznajo zanimivo osebo prek prijateljev. Večer prinaša notranji mir.

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Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna, zato ji prisluhni. Na delovnem področju se lahko pojavi priložnost, ki je ne gre spregledati. V ljubezni se obeta več strasti in iskrenih pogledov. Ne dovoli, da bi stare zamere pokvarile lep dan.

Strelec

Optimizem bo tvoja največja prednost. Dan je ugoden za načrtovanje prihodnjih dogodivščin ali krajši izlet. V ljubezni bo sproščen pogovor prinesel več bližine. Zvečer boš zadovoljna z vsem, kar si uspela narediti.

Kozorog

Danes boš osredotočena na cilje in rezultate. Tvoja vztrajnost bo obrodila sadove, čeprav bo napredek sprva videti majhen. V odnosih pokaži več topline, saj nekdo potrebuje tvojo podporo. Večer je primeren za načrtovanje prihodnjih korakov.

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Vodnar

Dan bo poln svežih idej in ustvarjalnega navdiha. Če razmišljaš o spremembi, naredi prvi korak že danes. V ljubezni boš očarala z iskrenostjo in sproščenostjo. Ne preseneti se, če prejmeš zanimivo povabilo.

Ribi

Danes boš bolj kot običajno sledila svojemu srcu in tokrat te občutek ne bo razočaral. Pri delu bo pomembno, da zaupaš svojim sposobnostim. V ljubezni bo veliko nežnosti in lepih besed, ki ti bodo polepšale dan. Večer nameni sebi in stvarem, ki te navdihujejo.