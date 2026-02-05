Zadovoljna.si
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge

N. Č.
05. 02. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš imela občutek, da moraš vse postoriti sama – ampak ni nujno. Dovoli si pomoč in presenečena boš, kako se stvari hitreje sestavijo. V ljubezni pazi na impulzivne besede.

Bik

Tvoje telo ti danes nekaj sporoča – upočasni tempo. Nekdo ti lahko ponudi zanimivo idejo glede denarja ali dela. Vzemi si čas za razmislek, ne odgovori takoj.

Dvojčka

Dan bo poln pogovorov, sporočil in majhnih presenečenj. Ena informacija bo še posebej pomembna – poslušaj med vrsticami. Ljubezen se skriva v humorju.

Rak

Čustva bodo danes močna, a to ni slabo. Nek pogovor iz preteklosti se lahko ponovi, tokrat z boljšim izidom. Poskrbi za domače udobje – sveča, čaj, mir.

Lev

Danes boš sijala brez truda. Nekdo bo opazil tvojo samozavest in toplino. Pazi le, da ne prevzameš preveč odgovornosti nase.

Devica

Podrobnosti bodo danes ključne. Nekdo bo potreboval tvoj praktičen nasvet. V ljubezni se učiš reči: "To mi je pomembno." Ne zmanjšuj svojih potreb.

Tehtnica

Danes boš iskala ravnotežje med tem, kar želiš ti, in tem, kar želijo drugi. Lep dan za umetnost, lepoto ali romantičen pogovor. Sledi svoji intuiciji.

Škorpijon

Nekdo ti lahko razkrije skrivnost. Pokazati moraš, da si vredna zaupanja. Danes je pomembno, da ne misliš zgolj nase, temveč tudi na druge.

Strelec

Misli ti bodo bežale v prihodnost. Odličen dan za načrtovanje potovanja ali novega projekta. Nekdo te lahko navdihne s čisto preprostim stavkom.

Kozorog

Dan bo deloven, a produktiven. Nek trud iz preteklosti bo danes opažen. V osebnih odnosih si lahko bolj mehka – ni treba biti vedno močna.

Vodnar

Dan bo nekoliko nenavaden, a prav v tem je čar. Ideje bodo iskale pot ven – zapiši jih. Nekdo te bo razumel bolje, kot si pričakovala.

Ribi

Intuicija bo danes tvoja supermoč. Lep dan za ustvarjanje, pisanje ali tišino. V ljubezni: manj sanjarjenja, več resničnih besed.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Horoskop

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
