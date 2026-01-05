Dnevni horoskop: Raki krepijo zaupanje, levi bodo samozavestni

Oven

Ponedeljek te ujame bolj zbrano, kot si pričakovala. Delo ali obveznosti bodo tekle lažje, če ne boš hitela. V ljubezni je ugoden dan za majhen korak naprej ali jasen dogovor.

Bik

Danes ti bo pomemben občutek varnosti. Če boš začela dan mirno, boš ohranila stabilnost do večera. V odnosih pokaži naklonjenost z dejanji – toplina bo obojestranska.

Dvojčka

Misli bodo zelo aktivne, zato si zapiši ideje, ki pridejo nenadoma. Nek pogovor lahko spremeni tvoj pogled na situacijo. V ljubezni bodi iskrena, tudi če se ti zdi nekoliko nerodno.

Rak

Ponedeljek prinaša čustveno jasnost. Lažje boš postavila mejo ali povedala, kaj potrebuješ. V ljubezni se krepi zaupanje, še posebej če si pripravljena biti ranljiva.

Lev

Danes boš delovala samozavestno in zanesljivo. Nekdo bo iskal tvojo podporo ali nasvet. V ljubezni bo dovolj že majhna pozornost, da se poglobi povezanost.

Devica

Praktičnost bo tvoja prednost. Dobro boš organizirala dan in s tem zmanjšala stres. V odnosih pazi, da ne prevzameš preveč odgovornosti – tudi ti smeš počivati.

Tehtnica

Ponedeljek te uči ravnotežja med dolžnostmi in lastnimi željami. Če boš prisluhnila sebi, boš bolj mirna. V ljubezni je dober dan za iskren pogovor brez pritiska.

Škorpijon

Notranja moč te bo danes vodila. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, bo postalo bolj jasno. V ljubezni bodi odprta, a ne pozabi na svoje meje.

Strelec

Dan prinaša zagon in željo po premiku. Delo bo šlo bolje, če boš ohranila optimizem. V ljubezni se obeta sproščen trenutek, ki te spomni, zakaj rada zaupaš življenju.

Kozorog

Ponedeljek bo deloven, a stabilen. Občutek, da imaš stvari pod nadzorom, ti bo dal notranji mir. V odnosih pokaži več topline – ni vse v dosežkih.

Vodnar

Danes boš razmišljala nekoliko drugače kot običajno, kar ti bo koristilo. Dovoli si biti izvirna. V ljubezni presenetiš z iskrenostjo in svežim pristopom.

Ribi

Skovala si načrt, ki se ga boš tudi držala. Ohrani mirno kri, bodi prijazna, predvsem pa bodo takšna, kot si. V ljubezni se lahko zgodi tiha, a zelo pomembna potrditev čustev.