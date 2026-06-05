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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ribe bodo ustvarjalne, čustva rakov bodo močna

N. Č.
05. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo poln energije in novih zamisli. Nekdo bo opazil tvojo odločnost in ti ponudil zanimivo priložnost. V ljubezni si vzemi čas za iskren pogovor, saj lahko razjasniš nekaj, kar te že nekaj časa bega.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš hrepenela po miru in stabilnosti. Drobne pozornosti bližnjih ti bodo polepšale dan. Pri financah se izogibaj impulzivnim nakupom in zaupaj svojemu občutku za praktičnost.

Dvojčka

Tvoja komunikativnost bo v ospredju. Dan je ugoden za sklepanje novih poznanstev in urejanje pomembnih dogovorov. V ljubezni te lahko preseneti sporočilo ali srečanje, ki ti bo pričaralo nasmeh.

Rak

Čustva bodo nekoliko močnejša kot običajno, vendar ti bodo pomagala razumeti svoje resnične želje. Posveti več časa sebi in ne zanemari počitka. Večer prinaša prijetno domače vzdušje.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo nalezljiva. Ljudje bodo iskali tvoje mnenje in podporo. Na delovnem področju se lahko odprejo vrata, ki jih nisi pričakovala. V ljubezni bodi nekoliko bolj potrpežljiva.

Devica

Dan je primeren za organizacijo in zaključevanje odprtih nalog. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, bo nenadoma postalo jasno. V odnosih ne išči popolnosti, ampak pristnost.

Tehtnica

Pred tabo je dan harmonije in lepih trenutkov. Umetnost, glasba ali druženje s prijateljicami ti bodo napolnili baterije. Nekdo bi lahko pokazal več zanimanja zate, kot si mislila.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo izjemno močna. Če te nekaj opozarja na previdnost, jo upoštevaj. Na ljubezenskem področju je čas za iskrenost, saj skrivnosti ne bodo dolgo ostale skrite.

Strelec

Pustolovski duh te bo vlekel v nove smeri. Morda boš dobila idejo za izlet, učenje ali projekt, ki te bo navdušil. Danes si dovoli sanjati nekoliko bolj na veliko.

Kozorog

Vztrajnost bo obrodila sadove. Nekdo bo opazil trud, ki si ga vlagala v zadnjih tednih. V osebnem življenju si vzemi trenutek za ljudi, ki ti največ pomenijo.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Nepričakovani dogodki ti bodo pokazali novo perspektivo. Čeprav se bo sprva zdelo nenavadno, se lahko iz tega razvije nekaj zelo pozitivnega. V ljubezni bodi odprta za presenečenja.

Ribi

Tvoja ustvarjalnost bo cvetela. Dan je odličen za vse, kar zahteva domišljijo in občutek za lepoto. Poslušaj svoje srce, saj ti bo danes pokazalo pravo smer.

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