Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo, biki so občutljivi

Oven
Dan te potiska v akcijo. Nekdo bo danes potreboval tvojo odločnost, ti pa boš presenetila z jasnim "tako bo". V službi lahko pride do trenutka, ko boš morala prevzeti pobudo. Zvečer ti bo prijal kratek sprehod, da sprostiš napetost.
Bik
Danes boš bolj občutljiva na ton pogovorov. Če te kdo prekine ali prehiti, te lahko zmoti bolj kot običajno. Vzemi si čas za svoje ritme – počasno jutro, dober obrok, nekaj, kar prizemlji tvoje misli. Nekdo ti lahko da kompliment, ki ti bo ostal v glavi.
Dvojčka
Torek ti prinaša živahno komunikacijo. Telefoni, sporočila, ideje – vse bo letelo. A pazi, da se ne razpršiš. Ena informacija, ki jo danes prejmeš, bo pomembnejša, kot se zdi. Zvečer boš imela občutek, da si končno ujela pravi tok.
Rak
Danes boš bolj zaščitniška do sebe in svojih meja. Nekdo lahko poskuša vplivati nate, a tokrat ne bo šlo. V domačem okolju boš našla največ miru. Če razmišljaš o spremembi v prostoru, je danes dober dan za prvi korak.
Lev
Tvoja energija bo magnetna. Ljudje te bodo opazili, tudi če se ne trudiš. V službi ali med prijatelji boš tista, ki bo dala ton dnevu. A pazi, da ne prevzameš preveč odgovornosti – ni vse na tebi. Zvečer te čaka prijeten občutek ponosa.
Devica
Danes boš izjemno produktivna, če si boš dovolila delati po svoje. Nekdo ti lahko ponudi pomoč, ki je ne boš takoj sprejela – a razmisli, morda ti olajša dan. Tvoje telo ti bo jasno povedalo, kdaj potrebuje premor.
Tehtnica
Torek ti prinaša več ravnotežja, kot si pričakovala. Nek odnos, ki je bil napet, se lahko danes nekoliko sprosti. V pogovorih boš bolj odločna, a še vedno prijazna. Popoldne boš imela občutek, da se stvari končno premikajo v pravo smer.
Škorpijon
Danes boš intenzivna – a na dober način. Nekdo te bo presenetil s svojo iskrenostjo, ti pa boš znala odgovoriti z enako mero globine. V službi lahko pride do pomembnega uvida. Zvečer boš želela nekaj miru in tišine.
Strelec
Tvoja radovednost bo danes na vrhuncu. Nek nov projekt ali ideja te lahko popolnoma prevzame. Če razmišljaš o učenju nečesa novega, je danes idealen dan za začetek. Nekdo ti bo dal informacijo, ki te bo navdihnila.
Kozorog
Danes boš izjemno fokusirana. Tudi če drugi oklevajo, ti ne boš. Nekdo te bo prosil za nasvet, ker vidi tvojo stabilnost. V financah ali organizaciji doma se lahko pojavi majhna zmaga, ki ti bo polepšala dan.
Vodnar
Torek ti prinaša svež veter. Nek nepričakovan pogovor te lahko spodbudi k spremembi, ki si jo že dolgo odlaševala. Danes boš bolj iskrena do sebe kot običajno. Zvečer boš imela občutek, da si naredila pomemben premik.
Ribi
Dan bo čustveno bogat, a ne nujno naporen. Nekdo ti bo pokazal podporo, ki je nisi pričakovala. V ustvarjalnosti boš blestela – karkoli danes narediš iz srca, bo imelo poseben sijaj. Poslušaj intuicijo, danes je izjemno jasna.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV