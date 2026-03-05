Dnevni horoskop: Ribe bodo romantične, tehtnice čaka sprememba videza

Oven

Dan bo zahteval nekoliko več zbranosti, saj boš imela občutek, da se stvari odvijajo prehitro. Če boš ostala mirna, boš brez težav opravila vse, kar si si zadala. V ljubezni boš želela jasnost, zato je to dober dan za iskren pogovor. Zvečer si privošči nekaj sprostitve.

Preberi še Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil

Bik

Četrtek bo stabilen in prijeten, še posebej če si boš vzela čas za rutino in stvari, ki ti dajejo občutek varnosti. V ljubezni boš nežna in pozorna, kar bo partner zelo cenil. Samske bike lahko pritegne nekdo, ki deluje zanesljivo in mirno.

Preberi še Bo Jan izbral La Toyo ali Emo?

Dvojčka

Tvoj um bo danes zelo aktiven, zato boš polna idej in pogovorov. Pazi le, da ne raztresaš energije na preveč stvari hkrati. V ljubezni boš igriva in odprta za spogledovanje, kar lahko prinese prijeten preobrat. Dober dan za dogovore in kratke poti.

Preberi še Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo

Rak

Čustva bodo danes nekoliko bolj izrazita, zato boš bolj občutljiva na okolico. Poskusi ne prevzemati bremen drugih nase. V ljubezni boš iskala bližino in toplino, kar bo pravi trenutek za več nežnosti. Dom ti bo nudil največ miru.

Preberi še Za lepo obleko so porabili 300 ur ročnega dela

Lev

Tvoja samozavest bo danes zelo močna, kar se bo poznalo v službi in družbi. Z lahkoto boš prevzela pobudo in navdušila druge. V ljubezni boš želela pozornost, a tudi sama boš znala lepo pokazati čustva. Večer je primeren za druženje ali kratek izhod.

Preberi še Dvojčkoma popustijo živci pred vsemi

Devica

Dan bo primeren za urejanje podrobnosti in dokončanje nalog, ki so čakale. Dobro se boš počutila, ko boš imela stvari pod nadzorom. V ljubezni boš bolj previdna, a iskrena. Če si samska, boš danes bolj opazovala kot delovala.

Preberi še Vsi se sprašujejo, kaj pomenita rožnati vrtnici

Tehtnica

Četrtek bo prinesel potrebo po ravnovesju med delom in prostim časom. Ne zanemari sebe in svojih želja. V ljubezni boš romantična in odprta za pogovor, kar bo poglobilo odnos. Dober dan za razvajanje ali manjšo spremembo videza.

Preberi še To so najlepši mokasini letošnje pomladi

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo natančna, zato ji zaupaj. Lahko se odpre pomembna tema, ki jo boš želela razčistiti. V ljubezni boš strastna, a tudi nekoliko bolj zaščitniška.

Preberi še To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu

Strelec

Dan bo v znamenju želje po gibanju in spremembi okolja. Če boš imela možnost, si privošči sprehod ali krajši izlet. V ljubezni boš sproščena in optimistična, kar bo prineslo dobro energijo v odnos. Samske lahko spoznajo nekoga zanimivega.

Preberi še Z izjemno vitko postavo je vzbudila skrbi

Kozorog

Četrtek bo deloven, a uspešen. Z lahkoto boš opravila zahtevnejše naloge. V ljubezni boš bolj resna, zato ne pozabi pokazati tudi nežnejše plati. Finančne zadeve danes urejaj premišljeno in brez naglice.

Preberi še Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke

Vodnar

Dan bo prinesel nove ideje in nekoliko drugačen pogled na staro težavo. V službi ali šoli boš izstopala z izvirnostjo. V ljubezni boš potrebovala več prostora zase, kar je dobro povedati odkrito. Prijateljski stik ti bo izboljšal razpoloženje.

Preberi še Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami

Ribi

Tvoja ustvarjalnost in občutljivost bosta danes močni. Dober dan za umetnost, pisanje ali mirne dejavnosti. V ljubezni boš nežna in romantična, kar bo poglobilo povezanost s partnerjem. Če si samska, te lahko preseneti prijetno sporočilo ali srečanje.