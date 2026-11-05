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Horoskop

Dnevni horoskop: Eno znamenje bo pritegnila oseba, ki jo do sedaj niso opazile

N. Č.
05. 11. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Dan boste začeli polni energije in želje po akciji. V službi ali pri študiju se vam lahko odpre priložnost, ki je niste pričakovali. V ljubezni bo iskren pogovor odpravil nesporazum, ki vas že nekaj časa obremenjuje.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Četrtek bo kot nalašč za počasnejši tempo in urejanje stvari, ki ste jih odlagali. Nekdo vas bo prijetno presenetil z gesto ali sporočilom. Zvečer si privoščite nekaj časa samo zase.

Dvojčka

Pred vami je dan komunikacije. Veliko boste govorili, pisali in usklajevali različne obveznosti. Med vrsticami boste izvedeli pomembno informacijo, ki vam lahko koristi v prihodnjih tednih.

Rak

Vaša intuicija bo danes še posebej močna. Če boste morali sprejeti pomembno odločitev, poslušajte svoj notranji glas. Na področju odnosov boste ugotovili, kdo vam zares stoji ob strani.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Nekdo vam bo namenil kompliment, ki vam bo polepšal dan. Pozornost, ki jo boste prejeli, bo zaslužena. V ljubezni pa ne pozabite, da je včasih treba tudi poslušati, ne le govoriti.

Devica

Dan bo od vas zahteval nekaj prilagajanja, a vas to ne bo vrglo iz tira. S svojim organizacijskim talentom boste hitro našli rešitev. Večer je ugoden za načrtovanje prihodnjih projektov ali izletov.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi. Nekdo bo želel vaše mnenje ali nasvet, zato ne podcenjujte svojega vpliva. Samske bi lahko nepričakovano pritegnila oseba, ki je doslej niso opazile.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Vaša samozavest bo danes opazna na vsakem koraku. Izkoristite jo za pogumnejše korake v službi ali zasebnem življenju. Nekdo, ki vas že dlje časa opazuje od daleč, bo morda naredil prvi korak.

Strelec

Dan prinaša željo po spremembah in novih izkušnjah. Če vam rutina že preseda, si poiščite nov izziv. Dobra novica, povezana s financami ali delom, vas lahko razveseli proti večeru.

Kozorog

Osredotočeni boste na cilje, vendar ne pozabite na ljudi okoli sebe. Nekdo potrebuje vašo podporo, čeprav tega ne pove na glas. V ljubezni bodo majhne pozornosti pomenile več kot velike besede.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Naporen začetek dneva se bo hitro obrnil v vašo korist. Ideja, ki se vam bo porodila spontano, ima velik potencial. Zvečer vas čaka zanimiv pogovor, ki bo odprl povsem novo perspektivo.

Ribi

Dan bo obarvan z romantiko in prijetnimi občutki. Čas je, da si dovolite nekoliko več sanjarjenja in manj skrbi. Nekdo vam bo pokazal, da ste veliko bolj cenjeni, kot si mislite.

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