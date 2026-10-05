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Horoskop

Dnevni horoskop: Bike čaka uspeh, strelce pa novo poznanstvo

N. Č.
05. 10. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Pred vami je dinamičen začetek tedna. V službi ali pri vsakodnevnih obveznostih boste imele občutek, da se stvari premikajo hitreje kot običajno. Ne dovolite, da vas manjši zapleti spravijo iz tira. V ljubezni bo največ pomenila iskrenost.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Ponedeljek bo zahteval nekaj potrpežljivosti, a trud se vam bo obrestoval. Nekdo bo opazil vašo zanesljivost in predanost. Na čustvenem področju se obeta prijeten trenutek, ki vam bo polepšal dan. Poskrbite tudi za dovolj počitka.

Dvojčka

Komunikacija bo vaša najmočnejša prednost. Danes boste zlahka našle prave besede in naredile dober vtis. Če razmišljate o novem projektu ali ideji, je pravi čas, da jo predstavite drugim. V ljubezni se obeta več sproščenosti.

Rak

V ospredju bodo odnosi. Nekdo bo potreboval vašo podporo ali nasvet, vi pa boste znale ponuditi ravno prave besede. V službi zaupajte svojemu občutku. Večer bo primeren za umik od vsakodnevnega vrveža.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boste želele pokazati, kaj zmorete, in zvezde vam bodo pri tem naklonjene. Vaša energija bo nalezljiva, zato boste hitro pritegnile pozornost okolice. Na ljubezenskem področju se lahko zgodi nekaj nepričakovano lepega.

Devica

Ponedeljek bo odličen za načrtovanje in organizacijo. Naloge, ki so se vam še včeraj zdele zapletene, boste danes reševale veliko lažje. Nekdo vam bo izkazal zaupanje, kar vas bo prijetno presenetilo. Ne pozabite pohvaliti tudi sebe.

Tehtnica

Občutek boste imele, da se stvari počasi obračajo v vašo korist. Vaša umirjenost in diplomatičnost bosta danes pravi ključ do uspeha. V ljubezni bo pomemben majhen znak pozornosti, ki bo povedal več kot dolgi pogovori. Zaupajte svoji privlačnosti in šarmu.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan vam prinaša močno intuicijo. Če se boste morale odločiti med razumom in občutkom, bo prav občutek pokazal pravo smer. Nekdo iz vaše bližine vam lahko razkrije nekaj, česar niste pričakovale. V ljubezni bodite odprte.

Strelec

Teden boste začele z veliko motivacije. Želele boste nekaj spremeniti, izboljšati ali preizkusiti nekaj novega. Ne bojte se narediti prvega koraka. Pozitivna energija vas lahko pripelje do zanimivega poznanstva ali nove priložnosti.

Kozorog

Vaša osredotočenost bo danes občudovanja vredna. Naloge boste opravljale učinkovito in brez nepotrebnega odlašanja. Nekdo bo cenil vaš trud, čeprav tega morda ne bo povedal takoj. V večernih urah se sprostite in odložite skrbi.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes boste polne idej. Čeprav vse ne bodo izvedljive takoj, si jih zapišite, saj se lahko kasneje izkažejo za zelo koristne. V odnosih bodo pomembni iskrenost, odprtost in nekaj več spontanosti. Presenečenje ni izključeno.

Ribi

Pred vami je čustveno bogat dan. Intuicija vas bo vodila k pravim ljudem in pravim odločitvam. Nekdo vam bo pokazal, da mu veliko pomenite. Vzemite si čas za stvari, ki vas navdihujejo in pomirjajo.

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