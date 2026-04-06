Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite

Oven

Danes boste polni energije in pripravljeni na nove izzive. Dober dan je za pomembne pogovore ali začetek projekta, ki vas že dolgo zanima.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Ponedeljek bo od vas zahteval nekaj več potrpežljivosti. Ne hitite z odločitvami, saj boste z mirnim pristopom dosegli več. Zvečer si privoščite nekaj časa zase.

Dvojčka

Dan bo poln komunikacije, novih informacij in krajših opravkov. Nekdo vas lahko preseneti z zanimivo idejo ali predlogom.

Rak

Danes boste bolj občutljivi na dogajanje okoli sebe. Poskusite se ne obremenjevati s stvarmi, ki niso v vaših rokah. V odnosih bo pomembna iskrenost.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Ponedeljek vam prinaša veliko motivacije in željo po napredku. Če boste samozavestni, lahko naredite velik vtis na ljudi okoli sebe.

Devica

Danes boste zelo organizirani in učinkoviti. Dober čas je za urejanje pomembnih nalog ali pripravo načrtov za prihodnje dni.

Tehtnica

Dan bo prinesel nekaj manjših izzivov v odnosih, vendar jih boste uspešno rešili z mirnim pristopom. Poskusite si vzeti tudi nekaj časa za sprostitev.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boste zelo osredotočeni na svoje cilje. Čeprav boste morda nekoliko utrujeni, boste z vztrajnostjo dosegli več, kot pričakujete.

Strelec

Ponedeljek bo živahen in poln dogajanja. Imeli boste veliko idej, vendar poskusite ostati osredotočeni na tisto, kar je res pomembno.

Kozorog

Danes boste želeli imeti stvari pod nadzorom. Vaša odgovornost bo opazna in nekdo bo cenil vaš trud. Zvečer se poskusite nekoliko sprostiti.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo prinesel zanimive zamisli in nove poglede. Dober čas je za ustvarjalnost ali pogovor z nekom, ki vas navdihuje.

Ribi

Danes boste nekoliko bolj zasanjani, vendar tudi zelo intuitivni. Poslušajte svoje občutke, saj vam lahko pomagajo pri pomembni odločitvi.