Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite

N. Č.
06. 04. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boste polni energije in pripravljeni na nove izzive. Dober dan je za pomembne pogovore ali začetek projekta, ki vas že dolgo zanima.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Ponedeljek bo od vas zahteval nekaj več potrpežljivosti. Ne hitite z odločitvami, saj boste z mirnim pristopom dosegli več. Zvečer si privoščite nekaj časa zase.

Dvojčka

Dan bo poln komunikacije, novih informacij in krajših opravkov. Nekdo vas lahko preseneti z zanimivo idejo ali predlogom.

Rak

Danes boste bolj občutljivi na dogajanje okoli sebe. Poskusite se ne obremenjevati s stvarmi, ki niso v vaših rokah. V odnosih bo pomembna iskrenost.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Ponedeljek vam prinaša veliko motivacije in željo po napredku. Če boste samozavestni, lahko naredite velik vtis na ljudi okoli sebe.

Devica

Danes boste zelo organizirani in učinkoviti. Dober čas je za urejanje pomembnih nalog ali pripravo načrtov za prihodnje dni.

Tehtnica

Dan bo prinesel nekaj manjših izzivov v odnosih, vendar jih boste uspešno rešili z mirnim pristopom. Poskusite si vzeti tudi nekaj časa za sprostitev.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boste zelo osredotočeni na svoje cilje. Čeprav boste morda nekoliko utrujeni, boste z vztrajnostjo dosegli več, kot pričakujete.

Strelec

Ponedeljek bo živahen in poln dogajanja. Imeli boste veliko idej, vendar poskusite ostati osredotočeni na tisto, kar je res pomembno.

Kozorog

Danes boste želeli imeti stvari pod nadzorom. Vaša odgovornost bo opazna in nekdo bo cenil vaš trud. Zvečer se poskusite nekoliko sprostiti.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo prinesel zanimive zamisli in nove poglede. Dober čas je za ustvarjalnost ali pogovor z nekom, ki vas navdihuje.

Ribi

Danes boste nekoliko bolj zasanjani, vendar tudi zelo intuitivni. Poslušajte svoje občutke, saj vam lahko pomagajo pri pomembni odločitvi.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1601