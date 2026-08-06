Dnevni horoskop: Škorpijonom se obeta napredek, vodnarje čaka dobra novica

Oven

Danes vas bo spremljala močna energija, zato boste z lahkoto opravili naloge, ki ste jih morda odlašali. Nekdo bo cenil vašo iskrenost, zato se ne bojte povedati, kar mislite. Večer namenite sprostitvi in ljudem, ki vas navdihujejo.

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Bik

Pred vami je dan, ko bodo potrpežljivost, zbranost in prijazna beseda naredile največji vtis. Na finančnem področju se lahko pojavi zanimiva priložnost, vendar si vzemite čas za premislek. V ljubezni bo veliko topline.

Dvojčka

Dan bo poln pogovorov in novih informacij. Nekdo vam lahko ponudi idejo, ki bo kasneje zelo koristna. Poslušajte svojo radovednost, vendar ne pozabite dokončati že začetih obveznosti.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša, a prav zaradi tega boste lažje razumeli ljudi okoli sebe. Dober dan je za družinske pogovore, urejanje doma ali kratek oddih v naravi.

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Lev

Vaša samozavest bo nalezljiva. Danes boste v središču pozornosti, ne da bi se za to posebej trudili. Izkoristite trenutek za predstavitev svojih idej ali začetek nečesa novega.

Devica

Podrobnosti bodo danes igrale pomembno vlogo. Nekaj, kar drugi spregledajo, boste opazili vi. Ne pozabite pa, da ni treba, da je vse popolno – včasih je dovolj, da je narejeno z dobrim namenom.

Tehtnica

Dan prinaša priložnost za harmonijo v odnosih. Če je med vami in nekom ostalo kaj neizrečenega, je pravi trenutek za iskren pogovor. Večer bo prijeten in poln lepih trenutkov.

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Škorpijon

Zaupajte svoji intuiciji. Nekdo vam morda ne bo povedal vsega, vendar boste med vrsticami hitro razumeli bistvo. Na delovnem področju se obeta napredek, če boste vztrajni.

Strelec

Dan kliče po novih doživetjih. Tudi majhna sprememba rutine vam lahko prinese svežo motivacijo. Nasmeh in optimizem bosta danes odpirala vrata, kjer jih najmanj pričakujete.

Kozorog

Vztrajnost bo danes poplačana. Čeprav boste imeli veliko odgovornosti, boste ob koncu dneva zadovoljni z doseženim. V osebnih odnosih si vzemite nekaj časa za iskren pogovor.

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Vodnar

Vaša ustvarjalnost bo na vrhuncu. Ideje bodo prihajale ena za drugo, zato jih zapišite. Nekdo vas lahko prijetno preseneti s povabilom ali dobro novico.

Ribi

Danes si dovolite nekoliko počasnejši tempo. Poslušajte svoje občutke in ne hitite z odločitvami. Večer bo primeren za sprostitev, glasbo, dobro knjigo ali prijeten pogovor z nekom, ki vam veliko pomeni.