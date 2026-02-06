Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi

Oven

Dan te bo postavil v ospredje – a ne z glasnostjo, temveč z notranjo močjo. Nekdo bo opazil tvoj trud in ti dal potrditev, ki jo že dolgo potrebuješ. V ljubezni se obeta drobna, a zelo sladka gesta.

Bik

Petek bo dišal po udobju. Delo bo teklo počasneje, a bolj zanesljivo. Nekdo iz tvoje preteklosti se lahko oglasi – vprašaj se, ali res želiš odpirati stara poglavja. Zvečer si privošči nekaj lepega samo zase.

Dvojčka

Tvoja glava bo polna idej. Pazljivo izbiraj besede, saj lahko danes nehote razkriješ več, kot si želela. Ljubezensko področje se prebuja – spogledovanje bo igrivo in zabavno.

Rak

Čustva bodo globoka in mehka kot odeja. Dan je idealen za pogovor, ki si ga že dolgo odlagala. Nekdo te bo presenetil s svojo nežnostjo. Poslušaj intuicijo – danes bo imela prav.

Lev

V ospredju bo samozavest. Nekdo bo iskal tvoj nasvet ali podporo. V ljubezni se lahko pojavi kanček ljubosumja – vprašaj se, ali izhaja iz strahu ali iz želje po bližini.

Devica

Dan bo praktičen, a z nežnim čustvenim podtonom. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost. V srcu pa se lahko prebudi hrepenenje po več romantike – ne čakaj, ustvari jo sama.

Tehtnica

Ravnotežje bo ključna beseda dneva. Nekaj se bo hotelo nagniti v skrajnost, ti pa boš tista, ki bo znala stvari umiriti. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje ali sporočilo.

Škorpijon

Dan bo intenziven, a tudi zelo čaroben. Nekdo bo začutil tvojo magnetno energijo. Odličen čas za iskren pogovor ali globlji stik. Ne skrivaj svojih občutkov – danes bodo sprejeti.

Strelec

Tvoj duh bo želel svobodo. Delo boš opravila hitreje, kot pričakuješ, da boš lahko imela več časa zase. V ljubezni se obeta sproščen trenutek, poln smeha.

Kozorog

Dan bo zahteval odgovornost, a te bo nagradil z občutkom ponosa. Nekdo bo opazil tvojo stabilnost. V odnosih se odpri malce bolj – ni treba biti vedno močna.

Vodnar

Misli bodo nekoliko nenavadne, a prav v tem bo čar. Nekdo bo navdušen nad tvojo drugačnostjo. Ljubezen se lahko pojavi v nepričakovani obliki ali besedi.

Ribi

Dan bo romantičen in čustveno obarvan. Glasba, spomini ali sanjarjenje bodo močni. Nekdo te bo razumel brez besed. Idealno za ustvarjanje ali nežno bližino.