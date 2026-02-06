Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi

Oven
Dan te bo postavil v ospredje – a ne z glasnostjo, temveč z notranjo močjo. Nekdo bo opazil tvoj trud in ti dal potrditev, ki jo že dolgo potrebuješ. V ljubezni se obeta drobna, a zelo sladka gesta.
Bik
Petek bo dišal po udobju. Delo bo teklo počasneje, a bolj zanesljivo. Nekdo iz tvoje preteklosti se lahko oglasi – vprašaj se, ali res želiš odpirati stara poglavja. Zvečer si privošči nekaj lepega samo zase.
Dvojčka
Tvoja glava bo polna idej. Pazljivo izbiraj besede, saj lahko danes nehote razkriješ več, kot si želela. Ljubezensko področje se prebuja – spogledovanje bo igrivo in zabavno.
Rak
Čustva bodo globoka in mehka kot odeja. Dan je idealen za pogovor, ki si ga že dolgo odlagala. Nekdo te bo presenetil s svojo nežnostjo. Poslušaj intuicijo – danes bo imela prav.
Lev
V ospredju bo samozavest. Nekdo bo iskal tvoj nasvet ali podporo. V ljubezni se lahko pojavi kanček ljubosumja – vprašaj se, ali izhaja iz strahu ali iz želje po bližini.
Devica
Dan bo praktičen, a z nežnim čustvenim podtonom. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost. V srcu pa se lahko prebudi hrepenenje po več romantike – ne čakaj, ustvari jo sama.
Tehtnica
Ravnotežje bo ključna beseda dneva. Nekaj se bo hotelo nagniti v skrajnost, ti pa boš tista, ki bo znala stvari umiriti. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje ali sporočilo.
Škorpijon
Dan bo intenziven, a tudi zelo čaroben. Nekdo bo začutil tvojo magnetno energijo. Odličen čas za iskren pogovor ali globlji stik. Ne skrivaj svojih občutkov – danes bodo sprejeti.
Strelec
Tvoj duh bo želel svobodo. Delo boš opravila hitreje, kot pričakuješ, da boš lahko imela več časa zase. V ljubezni se obeta sproščen trenutek, poln smeha.
Kozorog
Dan bo zahteval odgovornost, a te bo nagradil z občutkom ponosa. Nekdo bo opazil tvojo stabilnost. V odnosih se odpri malce bolj – ni treba biti vedno močna.
Vodnar
Misli bodo nekoliko nenavadne, a prav v tem bo čar. Nekdo bo navdušen nad tvojo drugačnostjo. Ljubezen se lahko pojavi v nepričakovani obliki ali besedi.
Ribi
Dan bo romantičen in čustveno obarvan. Glasba, spomini ali sanjarjenje bodo močni. Nekdo te bo razumel brez besed. Idealno za ustvarjanje ali nežno bližino.
