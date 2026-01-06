Zadovoljna.si
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino

N. Č.
06. 01. 2026 04.01
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes te bo vodila notranja moč. Čeprav bo tempo hiter, boš znala pravočasno upočasniti, ko bo to potrebno. V ljubezni se odpira priložnost za iskren pogovor, ki lahko razjasni marsikaj, kar si dolgo nosila v sebi.

'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje

Bik

Torek ti prinaša občutek stabilnosti. Dobro se boš počutila v rutini, a majhna sprememba v dnevu ti lahko prinese nepričakovano veselje. Poslušaj telo – pove ti več, kot si misliš.

Veljal je za najlepšega, danes pa ...

Dvojčka

Misli bodo danes hitre, besede pa močne. Previdno z obljubami, saj te lahko kdo razume bolj resno, kot si nameravala. V popoldanskem času se odpira možnost zanimivega srečanja ali sporočila.

Razhod po skoraj 10 letih razmerja

Rak

Čustva bodo danes globlja kot običajno. Ne beži pred njimi – dovoliti si čutiti pomeni tudi dovoliti si rasti. Domače okolje ti bo v posebno oporo, zato si zvečer vzemi čas zase.

Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba

Lev

V ospredju boš brez posebnega truda. Tvoja toplina bo privlačila ljudi, vendar pazi, da ne pozabiš na lastne meje. V ljubezni je dan ugoden za nežne geste in iskrene poglede.

Ločitev, ki je šokirala svet

Devica

Dan bo idealen za urejanje – misli, obveznosti ali prostor okoli sebe. Ko boš ustvarila red zunaj, se bo umiril tudi tvoj notranji svet. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost bolj, kot ti bo pokazal.

Visoka starostna razlika ju ne bo ločila

Tehtnica

Iskala boš ravnovesje, a danes ga boš našla šele, ko se boš odločila. Odlašanje ti jemlje energijo. Zaupaj prvi intuiciji – vodi te v pravo smer, še posebej na čustvenem področju.

Rodila se je ob polnoči 1. januarja 2026

Škorpijon

Danes boš zelo zaznavna za razpoloženje drugih. Ne prevzemaj vsega nase. Če se osredotočiš na lastne potrebe, bo dan veliko lažji. Večer prinaša možnost globljega pogovora.

Znana Slovenka pričakuje prvega otroka

Strelec

Torek te vabi k razmišljanju o prihodnosti. Sanje, ki se ti zdijo oddaljene, danes dobijo bolj konkretno obliko. Majhen korak v pravo smer bo dovolj, da znova začutiš navdih.

Obupan išče svojo ženo, ki je izginila brez sledu

Kozorog

Odgovornosti bo več, a ti jih boš nosila z notranjim mirom. Nekdo bo opazil tvoj trud in to ti bo dalo dodatno motivacijo. Ne pozabi: tudi počitek je del uspeha.

Toksično ljubosumje: 4 znaki, ki jih ne smete spregledati

Vodnar

Dan bo nekoliko nepredvidljiv, a prav v tem se skriva čar. Spontana odločitev lahko prinese svežo energijo v tvoj dan. V odnosih bodi jasna – iskrenost bo dobro sprejeta.

Vroče fotografije 60-letne lepotice v kopalkah

Ribi

Tvoja domišljija bo danes še posebej močna. Ustvarjalnost ti lahko pomaga razrešiti tudi čisto praktične zadeve. Poslušaj glas srca, a ostani prizemljena pri pomembnih odločitvah.

Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore

Horoskop

Dnevni horoskop: Raki krepijo zaupanje, levi bodo samozavestni

