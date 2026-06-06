Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna

Oven

Sobota ti prinaša željo po gibanju in novih doživetjih. Težko boš sedela pri miru, zato izkoristi dan za izlet ali aktivnost na prostem. V ljubezni lahko iskrena pobuda prinese lep odziv.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo ustvarjen za uživanje v majhnih stvareh. Dobra hrana, prijetna družba in nekaj časa zase bodo ključ do zadovoljstva. Nekdo iz tvoje bližine bo cenil tvojo toplino bolj, kot si misliš.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo danes neustavljiva. Z lahkoto boš navezovala pogovore in odkrivala zanimive zgodbe. Večer lahko prinese nepričakovano povabilo ali simpatično naključje.

Rak

Danes boš še posebej pozorna na potrebe svojih najdražjih. Čeprav rada pomagaš drugim, ne pozabi nameniti nekaj nežnosti tudi sebi. Miren večer ti bo povrnil energijo.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V ospredju bo tvoja karizma. Kamorkoli boš prišla, boš pritegnila pozornost. To je odličen dan za druženje, zabavo ali dogodek, kjer lahko zasiješ v svojem elementu.

Devica

Sobota bo primerna za urejanje stvari, ki si jih odlagala. Občutek reda ti bo prinesel notranji mir. Nekdo ti bo zaupal pomembno skrivnost, zato bodi dober poslušalec.

Tehtnica

Pred tabo je lahkoten in prijeten dan. Lepota bo v drobnih trenutkih – nasmehu neznanca, dobri glasbi ali spontanem srečanju. V ljubezni se obeta več romantike.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo zelo natančna. Če boš sledila notranjemu občutku, se boš izognila nepotrebnim zapletom. Nekdo bo pokazal zanimanje zate na precej neposreden način.

Strelec

Dan te vabi k raziskovanju in širjenju obzorij. Morda te bo zamikalo novo znanje, krajši izlet ali pogovor z nekom, ki razmišlja drugače od tebe. Sledi navdihu.

Kozorog

Čeprav običajno rada načrtuješ, ti bo danes koristilo nekaj spontanosti. Dovoli si odstopiti od rutine. V odnosih bo največ pomenila iskrena pozornost, ne velike besede.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Nepričakovana ideja bi lahko postala začetek nečesa zanimivega. Zaupaj svoji izvirnosti in ne dovoli, da bi te omejevala mnenja drugih. Dan je ugoden za nova poznanstva.

Ribi

Tvoja občutljivost bo danes darilo. Z lahkoto boš zaznala razpoloženje ljudi okoli sebe in jim ponudila pravo besedo ob pravem času. Večer prinaša prijetno sanjarjenje.