Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh

Oven

Petek bo prinesel več lahkotnosti kot pretekli dnevi. Imela boš več energije in tudi več volje za druženje ali nove načrte. V ljubezni boš neposredna, a tudi bolj razumevajoča. Dober dan za zaključevanje stvari, ki so te bremenile.

Preberi še Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi

Bik

Dan bo prijeten, če si boš dovolila malo več razvajanja. Tvoje misli bodo usmerjene k udobju in lepim stvarem. V ljubezni boš želela občutek varnosti in bližine. Samske bike lahko pritegne nekdo, ki deluje mirno in zanesljivo.

Preberi še Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo

Dvojčka

Petek bo zelo komunikativen, poln sporočil, pogovorov in dogovorov. Tvoj um bo hiter, zato boš brez težav reševala manjše zaplete. V ljubezni boš igriva in odprta za flirt. Dober dan za druženje in kratke poti.

Preberi še Slovenska vplivnica že drugič postala mama

Rak

Lahko boš bolj občutljiva na razpoloženje drugih, zato si vzemi čas zase. V ljubezni boš hrepenela po toplini in miru. Večer je idealen za domače udobje ali romantičen pogovor.

Preberi še Na dogodku se je pojavila kar v spodnjem perilu

Lev

Tvoja samozavest bo danes zelo opazna. V službi ali družbi boš izstopala in lažje prevzemala pobudo. V ljubezni boš želela pozornost, a tudi sama boš znala razveseliti partnerja. Odličen dan za izhod ali manjšo spremembo videza.

Preberi še Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo

Devica

Dan bo primeren za urejanje podrobnosti in zaključevanje nalog. Dobro se boš počutila, ko boš imela stvari pod nadzorom. V ljubezni boš bolj previdna, a iskrena. Če si samska, boš danes bolj opazovala kot delovala.

Preberi še Za lepo obleko so porabili 300 ur ročnega dela

Tehtnica

Petek bo prinesel željo po miru in harmoniji, a žal bo tvoja glava polna skrbi. Bremeni te dogajanje, ki se dogaja v tvoji bližini in zaradi svoje občutljivosti ga težko odmisliš.

Preberi še Z izjemno vitko postavo je vzbudila skrbi

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna, zato ji zaupaj. Lahko pride do pomembnega pogovora ali notranjega uvida. V ljubezni boš strastna, a tudi bolj zaščitniška. Pazi, da ne postaneš preveč sumničava. Večer naj bo umirjen.

Preberi še Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke

Strelec

Dan bo v znamenju optimizma in želje po gibanju. Težko boš sedela pri miru, zato si privošči sprehod ali kratek izlet. V ljubezni boš sproščena in igriva, kar bo prineslo dobro energijo v odnos. Samske lahko spoznajo nekoga zanimivega.

Preberi še To so najlepši mokasini letošnje pomladi

Kozorog

Petek bo deloven, a boš zadovoljna z rezultati. Tvoja zanesljivost bo opažena. V ljubezni boš resna, zato ne pozabi pokazati tudi nežnejše plati. Finančne zadeve danes urejaj brez naglice.

Preberi še To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu

Vodnar

Dan bo prinesel nove ideje in nekoliko drugačen pogled na stvari. V službi ali šoli boš izstopala z izvirnostjo. V ljubezni boš potrebovala več prostora in časa zase, kar je dobro povedati odkrito. Prijateljski stik ti bo polepšal dan.

Preberi še Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami

Ribi

Tvoja občutljivost in ustvarjalnost bosta danes zelo močni. Dober dan za umetnost, pisanje ali mirne dejavnosti. V ljubezni boš nežna in romantična, kar bo poglobilo povezanost. Če si samska, te lahko preseneti prijetna pozornost.