Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo magnet za pozornost, ribam se obeta nekaj lepega

Oven

Petek vas bo spodbudil, da naredite prvi korak tam, kjer ste doslej oklevali. Nekdo bo pozitivno reagiral na vašo pobudo, zato si upajte povedati, kaj si želite. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.

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Bik

Dan bo kot nalašč za urejanje financ in načrtovanje prihodnjih nakupov. Čeprav boste želeli ugoditi drugim, ne pozabite tudi na svoje potrebe. Večer prinaša občutek zadovoljstva.

Dvojčka

V ospredju bodo pogovori in druženje. Nekdo vam bo zaupal skrivnost ali pomembno informacijo. Če ste samski, lahko nepričakovano spoznate osebo, ki vas bo takoj pritegnila.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko intenzivnejša kot običajno. Ne zadržujte vsega zase, saj vam lahko iskren pogovor močno olajša dušo. Družinski odnosi bodo v ospredju.

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Lev

Petek vam prinaša veliko pozornosti. Ljudje bodo opazili vaš trud, nekdo pa vam bo namenil besede, ki si jih že dolgo želite slišati. V ljubezni se obeta več strasti.

Devica

Dan bo zelo produktiven. Naloge, ki so se vam še včeraj zdele zapletene, boste danes opravili brez večjih težav. Večer namenite sprostitvi in razvajanju.

Tehtnica

Nekdo bo potreboval vaš nasvet. Vaša sposobnost, da razumete obe plati zgodbe, bo danes še posebej cenjena. Samskim se obeta zanimiv stik prek sporočil ali družbenih omrežij.

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Škorpijon

Počutili se boste samozavestno, odločno in pripravljeno narediti korak naprej. Na področju ljubezni boste magnet za pozornost, v službi pa lahko navdušite osebo, katere mnenje vam veliko pomeni. Ne podcenjujte svoje moči.

Strelec

Želeli boste pobegniti rutini in poiskati nekaj novega. Krajši izlet, spontano srečanje ali nepričakovan načrt vam lahko polepša dan. Bodite odprti za spremembe.

Kozorog

Pred vami je dan, ko se bo obrestovala vztrajnost. Nekdo bo opazil vašo predanost in trud. V ljubezni ne čakajte, da druga oseba naredi prvi korak.

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Vodnar

Vaša ustvarjalnost bo na vrhuncu. Ideja, ki se vam bo porodila danes, bi lahko postala nekaj veliko večjega. Poslušajte navdih in si zapišite vse zamisli.

Ribi

Petek bo obarvan s toplimi občutki in lepimi trenutki. Nekdo vam bo pokazal, koliko mu pomenite. Zaupajte toku dogodkov, saj vas vodi v pravo smer.