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Ljubezenski horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Pri enem znamenju se bo prijateljstvo spremenilo v nekaj več

N. Č.
06. 10. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Pred vami je dan, ko boste želeli stvari vzeti v svoje roke. Ne čakajte na idealen trenutek, saj se lahko pomembna priložnost skriva tam, kjer je najmanj pričakujete. V ljubezni bodite nekoliko bolj potrpežljivi, saj niso vsi pripravljeni slediti vašemu tempu.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo kot nalašč za umiritev in urejanje stvari, ki ste jih v zadnjem času odlagali. Nekdo v vaši bližini bo cenil vašo iskrenost. Večer prinaša prijeten občutek varnosti in topline.

Dvojčka

Pogovori bodo danes vaša največja prednost. Če želite kaj izvedeti ali doseči dogovor, je pravi trenutek, da naredite prvi korak. Ljubezensko področje bo polno zanimivih namigov in drobnih presenečenj.

Rak

Osredotočite se na svoje potrebe in ne le na želje drugih. Danes boste ugotovili, da lahko tudi majhna sprememba rutine izboljša vaše počutje. V ljubezni se obeta iskren pogovor.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V središču pozornosti boste bolj, kot ste pričakovali. Nekdo bo opazil vaš trud in vam namenil lepo gesto ali pohvalo. Ne bojte se pokazati svoje ustvarjalne strani.

Devica

Dan je idealen za načrtovanje in organizacijo. Če vas že nekaj časa moti določena situacija, boste zdaj našli praktično rešitev. Zvečer si privoščite nekaj časa samo zase.

Tehtnica

Harmonija bo danes vaša največja želja. Poskušali boste pomiriti napeto situacijo in pri tem presenetili tudi sebe. Ljubezenske energije bodo nežne in spodbudne.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Vaša intuicija bo izjemno močna, zato ji zaupajte. Nekaj, kar se je zdelo nejasno, bo končno dobilo smisel. V srčnih zadevah ne hitite z zaključki.

Strelec

Pred vami je živahen in optimističen dan. Dobra novica ali zanimivo povabilo vam lahko polepša popoldne. Čas je, da ponovno verjamete v načrt, ki ste ga skoraj opustili.

Kozorog

Prijateljstvo, ki vam že dlje časa veliko pomeni, bi lahko danes dobilo povsem novo dimenzijo. Nekdo vam bo z besedami ali dejanji pokazal, da čuti nekaj več, kot ste mislili doslej. Ne hitite z odločitvami, a svojemu srcu vendarle prisluhnite.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo prebudil vašo radovednost. Nova ideja ali zanimiv pogovor vas lahko usmeri v povsem novo smer. Tudi na ljubezenskem področju se obeta več spontanosti.

Ribi

Vaša občutljivost bo danes prednost, ne slabost. Hitro boste zaznali, kaj se dogaja v odnosih okoli vas. Večer prinaša trenutke miru, ki jih že nekaj časa potrebujete.

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