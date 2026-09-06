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Horoskop

Dnevni horoskop: Kozorogom bo pomembna bližina, škorpijone čaka strast

N. Č.
06. 09. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš precej odločna in pripravljena, da urediš stvari, ki si jih v zadnjih dneh odlagala. Nekdo ti lahko postavi vprašanje, na katerega ne boš mogla odgovoriti brez razmisleka. V ljubezni se izogni nepotrebnemu dokazovanju in raje povej, kaj si v resnici želiš.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedelja ti prinaša nekoliko bolj umirjen tempo. Prijetno ti bo v družbi ljudi, ob katerih si lahko popolnoma sproščena. Če te nekaj v odnosu že nekaj časa moti, danes ne boš več želela tega skrivati. Iskren pogovor lahko prinese olajšanje.

Dvojčka

Dan bo poln misli, načrtov in različnih idej. Nekaj, kar se ti je sprva zdelo nepomembno, lahko nenadoma dobi večji pomen. V ljubezni bodi pozorna na dejanja, ne samo na besede. Nekdo ti morda želi pokazati več, kot si pripravljena priznati.

Rak

Danes boš potrebovala več miru in časa zase. Ne obremenjuj se s stvarmi, ki jih trenutno ne moreš spremeniti. Domače okolje ti bo pomagalo, da se umiriš. Na čustvenem področju se lahko razreši nekaj, kar te je v zadnjem času precej obremenjevalo.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Pred tabo je dan, ko boš hitro opazila, kdo ti stoji ob strani in kdo se pojavi samo takrat, ko nekaj potrebuje. Ne jemlji vsega osebno, vendar zaupaj svojemu občutku. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nepričakovanega, kar ti bo povrnilo dobro voljo.

Devica

Poskušala boš urediti vse podrobnosti, vendar danes ni treba, da je vse popolno. Pusti nekaj prostora spontanosti. Nekdo iz tvoje bližine ti lahko pove nekaj, kar bo spremenilo tvoje razmišljanje o določeni situaciji. Zvečer boš potrebovala predvsem mir.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi in vprašanja, ki jih že nekaj časa nosiš v sebi. Danes boš lažje povedala, kaj te moti, ne da bi pri tem povzročila konflikt. Samske Tehtnice lahko pritegne oseba, od katere tega sprva niso pričakovale.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Če boš imela občutek, da ti nekdo ne pove vsega, verjetno ne boš brez razloga previdna. Vendar ne išči težav tam, kjer jih ni. Ljubezensko področje bo precej intenzivno in strastno.

Strelec

Danes boš želela pobegniti od rutine in narediti nekaj drugačnega. Spontan načrt se lahko izkaže za najboljši del dneva. Tudi na ljubezenskem področju boš bolj odprta kot običajno. Če si samska, ne zavrni povabila samo zato, ker ni bilo v tvojem načrtu.

Kozorog

Morda boš imela občutek, da moraš poskrbeti za vse okoli sebe, vendar ni treba, da vedno prevzameš odgovornost. Nekdo ti lahko ponudi pomoč, ki jo boš sprva želela zavrniti. Sprejmi jo. V odnosih bo danes pomembnejša bližina kot velike besede.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Nekaj se bo danes odvilo drugače, kot si pričakovala. Sprva te bo to morda zmotilo, vendar boš pozneje ugotovila, da je bila sprememba koristna. V ljubezni ne skrivaj svojih občutkov za humorjem ali ravnodušnostjo. Nekdo čaka na jasen znak s tvoje strani.

Ribi

Danes boš zelo čustvena in dovzetna za razpoloženje ljudi okoli sebe. Zato se izogni družbi, ki ti jemlje energijo. Čas, preživet z osebo, ki ti je res blizu, ti bo veliko pomenil. Na ljubezenskem področju lahko pride do iskrenega pogovora, ki bo marsikaj postavil na svoje mesto.

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