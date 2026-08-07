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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Bike čaka strasten večer, Tehtnice pa dan poln romantike

N. Č.
07. 08. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Današnji dan vas spodbuja, da naredite prvi korak tam, kjer ste do zdaj nekoliko oklevali. Vaša odločnost bo nalezljiva, zato boste hitro pridobili podporo ljudi okoli sebe. Večer prinaša prijetno sprostitev.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Miren pristop vam bo danes prinesel največ uspeha. Čeprav se bodo okoli vas dogajale hitre spremembe, boste prav vi tisti, ki bo ohranil trezno glavo. Zvečer vas čakajo strastni trenutki, ki jih še dolgo ne boste pozabili.

Dvojčka

Pred vami je živahen dan, poln zanimivih pogovorov in novih poznanstev. Ne bojte se deliti svojih zamisli, saj lahko ena izmed njih odpre nepričakovano priložnost. Pazite le, da ne razpršite svoje energije.

Rak

Danes boste najbolj zadovoljni, če boste sledili svojemu notranjemu občutku. Družinski odnosi bodo v ospredju in majhna pozornost lahko nekomu polepša dan. Poskrbite tudi zase.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Vaša karizma bo danes še posebej izrazita. Dober čas je za pomembne pogovore, predstavitve ali srečanja. Nekdo bo opazil vaš trud in ga tudi iskreno pohvalil.

Devica

Organiziranost bo vaša največja prednost. Naloge boste reševali hitro in učinkovito, obenem pa boste našli čas tudi za nekaj, kar vas veseli. Večer bo primeren za počitek in načrtovanje prihodnjih dni.

Tehtnica

Dan prinaša prijetno ravnovesje med obveznostmi in prostim časom. Če boste odprti za drugačna mnenja, lahko pridete do zanimive rešitve. Ljubezenska energija bo nežna in spodbudna. Večer bo romantičen.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boste znali prepoznati priložnost tam, kjer je drugi ne bodo videli. Zaupajte svoji intuiciji, saj vas bo vodila v pravo smer. V osebnih odnosih bo pomembna iskrenost.

Strelec

Pred vami je dan, ki vas vabi k raziskovanju in učenju. Tudi krajši izlet ali pogovor z zanimivo osebo vam lahko prinese novo motivacijo. Nasmeh bo danes vaš najboljši zaveznik.

Kozorog

Vztrajnost se vam bo obrestovala. Čeprav bo dan zahteval nekaj dodatnega truda, boste ob koncu ponosni na svoje dosežke. Nekdo vam lahko ponudi pomoč ravno takrat, ko jo boste potrebovali.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Vaša ustvarjalnost bo danes v ospredju. Dovolite si razmišljati drugače, saj bodo prav izvirne ideje prinesle največ uspeha. Večer je odličen za druženje ali prijeten pogovor.

Ribi

Danes si vzemite nekaj trenutkov zase in prisluhnite svojim željam. Manjše spremembe v vsakdanji rutini vam bodo koristile. V ljubezni ali prijateljstvu vas čaka lep znak pozornosti.

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