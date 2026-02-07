Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo

Oven
Sobota te bo vabila k gibanju in spremembi okolja. Dobro ti bo delo vse, kar ti da občutek svobode. V ljubezni se lahko pojavi želja po več spontanosti – sledi ji brez slabe vesti.
Bik
Dan bo počasen in prijeten, takšen, kot ga imaš rada. Čas je idealen za razvajanje, dobro hrano ali lep pogovor. Nekdo ti bo pokazal, da ceni tvojo toplino bolj, kot si misliš.
Dvojčka
Tvoje misli bodo živahne in radovedne. Lahko se pojavi zanimivo povabilo ali nepričakovano sporočilo. V odnosih bo pomembna iskrenost – povej, kar čutiš, brez olepševanja.
Rak
Čustva bodo danes nežna, a globoka. Potrebovala boš bližino ljudi, ob katerih se počutiš varno. Dan je odličen za družino, partnerja ali dolg pogovor, ki zdravi stare občutke.
Lev
Sobota bo poudarila tvojo samozavest in potrebo po pozornosti. Nekdo bo opazil tvoj trud in te pohvalil. V ljubezni se obeta topel trenutek, poln strasti ali smeha.
Devica
Dan bo idealen za urejanje misli in okolice. Majhne stvari ti bodo prinesle občutek nadzora in miru. V ljubezni se lahko pojavi potreba po jasnosti – povej, kaj si želiš.
Tehtnica
Energija dneva bo mehka in romantična. Želela boš lepoto, harmonijo in mir. Nekdo te bo razveselil z drobno gesto, ki bo imela velik pomen.
Škorpijon
Sobota bo intenzivna in čustveno bogata. Nekdo ti bo zaupal skrivnost ali te prosil za podporo. V odnosih se odpira prostor za globlji stik, če si pripravljena spustiti nadzor.
Strelec
Dan bo idealen za pobeg iz rutine. Lahko se pojavi želja po izletu, gibanju ali spremembi okolja. V ljubezni boš hrepenela po svobodi in lahkotnosti.
Kozorog
Sobota bo mirnejša, a zelo pomembna za notranje ravnovesje. Nekaj v tebi bo hotelo upočasniti tempo. V odnosih bo pomembno, da pokažeš tudi svojo mehkejšo plat.
Vodnar
Tvoje ideje bodo nenavadne, a navdihujoče. Dan je primeren za druženje z ljudmi, ki te razumejo brez razlage. V ljubezni se lahko pojavi nepričakovana bližina.
Ribi
Dan bo sanjav in čustven. Glasba, umetnost ali spomini te bodo močno nagovorili. Nekdo ti bo pokazal razumevanje brez besed – to bo tvoj najlepši trenutek dneva.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV