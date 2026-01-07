Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore

Oven
Danes boš čutila močan notranji zagon, a hkrati potrebo po potrpežljivosti. Nekdo te lahko izzove z besedami – izberi mir namesto impulza. V ljubezni je ugoden čas za iskren pogovor. Poslušaj srce, ne ega.
Bik
Tvoje telo in duša hrepenita po udobju. Dovoli si upočasniti tempo, tudi če imaš veliko obveznosti. Majhna razvada ali trenutek tišine ti bo povrnil ravnovesje. Na finančnem področju se obeta pametna odločitev.
Dvojčka
Tvoje misli danes letijo v vse smeri, a ena ideja izstopa – ne prezri je. Komunikacija bo ključna, zato povej, kar čutiš. Nekdo te bo presenetil s podporo, ki je nisi pričakovala.
Rak
Čustva bodo danes nekoliko globlja kot običajno. Lahko se prebudi spomin ali nostalgija, ki te nežno opomni, koliko si že preživela. Poskrbi zase in ne prevzemaj tujih bremen. Večer prinaša toplino.
Lev
Dan je kot nalašč, da stopiš v ospredje – a brez potrebe po dokazovanju. Tvoja naravna karizma bo opažena. V odnosih bodi pozorna, da pustiš prostor tudi drugim. Pristnost bo danes tvoja največja moč.
Devica
Tvoj um je izjemno osredotočen, zato izkoristi dan za organizacijo ali dokončanje nečesa, kar odlašaš. Vseeno si dovoli, da ni vse popolno. V ljubezni se obeta nežna, a pomenljiva gesta.
Tehtnica
Danes boš iskala ravnovesje med tem, kar si želiš, in tem, kar pričakujejo drugi. Postavi mejo brez slabe vesti. Lepota, umetnost ali glasba ti lahko pomagajo ponovno najti notranji mir.
Škorpijon
Čutiš neizmerno bolečino. Rane, ki si jih dolgo skrivala, so prišle na površje in zdaj jih vidijo vsi. Zaupaj se prijateljem, pogovor v težkih situacijah vedno koristi.
Strelec
V tebi se prebuja želja po spremembi ali vsaj drugačnem pogledu na situacijo. Kratek pogovor ali sporočilo ti lahko odpre novo perspektivo. Dan je dober za učenje in navdih.
Kozorog
Odgovornost te danes spremlja na vsakem koraku, a ne pozabi nase. Tvoja vztrajnost bo nagrajena, četudi še ne takoj. V zasebnem življenju se sprosti in dovoli, da nekdo drug prevzame pobudo.
Vodnar
Tvoje ideje so danes nekoliko pred časom – a prav v tem je njihova moč. Ne pusti se ustaviti dvomom drugih. Prijateljski pogovor ti lahko prinese pomemben uvid. Bodi zvesta sebi.
Ribi
Danes si še posebej občutljiva na energije okolice. Izberi ljudi, ki te polnijo, ne izčrpavajo. Ustvarjalnost in sanjarjenje ti bosta v pomoč. Zvečer si vzemi čas za tišino ali ritual zase.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV