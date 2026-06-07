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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, energija dvojčkov bo nalezljiva

N. Č.
07. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš polna zagona, čeprav je pred tabo mirnejši dan. Nekaj, kar si v zadnjem času odlašala, boš z lahkoto zaključila. V ljubezni se obeta prijeten trenutek, ki ti bo ogrel srce.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedelja te vabi k sprostitvi in razvajanju. Ne imej občutka krivde, če si vzameš več časa zase. Družinski odnosi bodo harmonični, nekdo pa ti bo namenil lepo pozornost.

Dvojčka

Tvoja družabna energija bo nalezljiva. Telefonski klic, sporočilo ali spontano srečanje lahko poskrbijo za dobro voljo. Zvečer si privošči nekaj, kar že dolgo načrtuješ.

Rak

Dan bo obarvan z nostalgijo in prijetnimi spomini. Dobro se boš počutila v krogu ljudi, ki jim zaupaš. Poslušaj svoje občutke, saj ti bodo danes razkrili pomemben odgovor.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo v ospredju, vendar boš danes sijala predvsem zaradi svoje srčnosti. Nekdo bo cenil tvojo podporo in prijaznost. Večer prinaša prijetno presenečenje.

Devica

Dan je primeren za umiritev misli. Če te že nekaj časa obremenjuje določena odločitev, si danes ne postavljaj pritiska. Odgovor bo prišel takrat, ko ga boš najmanj pričakovala.

Tehtnica

Pred tabo je lahkotna in prijetna nedelja. Lepi pogovori, smeh in občutek povezanosti bodo tvoje največje bogastvo. V ljubezni se odpira možnost za iskren in topel trenutek.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš zelo pozorna na podrobnosti, ki jih drugi spregledajo. Tvoja intuicija bo močna in zanesljiva. Če te nekaj vleče v določeno smer, ji zaupaj.

Strelec

Nedelja bo prebudila tvojo željo po svobodi. Morda te bo zamikala nova izkušnja ali načrt za prihodnje tedne. Pogovor z zanimivo osebo ti lahko odpre povsem novo perspektivo.

Kozorog

Dan bo idealen za polnjenje notranjih baterij. Tudi če običajno težko odklopiš misli od obveznosti, si danes dovoli več brezskrbnosti. Nekdo bo cenil tvojo prisotnost bolj kot tvoje nasvete.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Nepričakovano srečanje ali novica lahko popestri tvoj dan. Ostani odprta za spremembe načrtov, saj se za njimi skriva nekaj zanimivega. Tvoja izvirnost bo navdušila okolico.

Ribi

Tvoja domišljija bo danes še posebej živahna. Ustvarjalne dejavnosti, glasba ali sprehod v naravi ti bodo prinesli občutek notranjega miru. Srce ti bo pokazalo pravo smer.

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