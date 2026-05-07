Dnevni horoskop: Ovni bodo odločni, raki se zanašajo na intuicijo

Oven
Danes boš čutila močan zagon. Čas je, da narediš prvi korak tam, kjer si prej oklevala. Nekdo opazi tvojo odločnost – uporabi jo modro.
Bik
Umiri tempo. Dan je kot nalašč za uživanje v majhnih stvareh. Dobra hrana, prijeten pogovor ali kratek sprehod ti lahko popolnoma spremeni razpoloženje.
Dvojčka
Besede bodo danes tvoje najmočnejše orodje. Pazi, kaj govoriš – lahko zdraviš, lahko pa tudi nehote raniš. Izberi nežnost.
Rak
Tvoja intuicija je izjemno močna. Če nekaj ne deluje prav, verjemi temu občutku. Dan je odličen za skrb zase in svoje bližnje.
Lev
Danes si v središču pozornosti – tudi če tega ne iščeš. Izkoristi to energijo za nekaj ustvarjalnega ali pogumnega. Nekdo te občuduje.
Devica
Organizacija ti danes prinaša mir. Uredi stvari, ki so čakale predolgo. Majhen red okoli tebe bo ustvaril velik red v tebi.
Tehtnica
Ravnovesje je tvoja tema dneva. Nekdo bo potreboval tvoj nasvet – poslušaj srce, ne le razum. Harmonija se začne pri tebi.
Škorpijon
Dan prinaša globoke misli in morda razkritje. Ne boj se pogledati pod površje – tam se skriva odgovor, ki si ga iskala.
Strelec
Nemir v tebi kliče po spremembi. Če ne moreš pobegniti daleč, naredi vsaj majhen premik – nova ideja, nova pot, nov pogled.
Kozorog
Vztrajnost se ti danes obrestuje. Morda ne boš takoj videla rezultatov, a vsak korak šteje. Nekdo ceni tvojo zanesljivost bolj, kot misliš.
Vodnar
Dan je kot nalašč za nenavadne ideje. Ne zaviraj svoje drugačnosti – prav v tem je tvoja moč. Deli svojo vizijo.
Ribi
Čustva bodo danes mehka in globoka. Dovoli si sanjati, a ostani tudi nežno prizemljena. Ustvarjalnost ti lahko prinese lep trenutek.
