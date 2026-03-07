Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva

Oven

Sobota bo prinesla več sproščenosti, a tudi željo po akciji. Težko boš pri miru, zato si privošči gibanje ali krajši izlet. V ljubezni boš bolj neposredna in strastna, kar lahko prinese lep preobrat v odnosu. Če si samska, te lahko pritegne nekdo, ki je prav tako energičen kot ti.

Bik

Dan bo kot nalašč za razvajanje in uživanje v malih stvareh. Privošči si dober obrok, sprehod ali čas doma. V ljubezni boš iskala občutek varnosti in bližine, kar bo okrepilo odnos. Samske bike bodo bolj privlačili mirni in zanesljivi ljudje.

Dvojčka

Sobota bo zelo družabna in polna pogovorov. Zlahka boš navezovala stike in se zabavala v dobri družbi. V ljubezni boš igriva in radovedna, kar bo prineslo svežino v odnos.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko bolj v ospredju, zato si vzemi čas zase in za ljudi, ki ti veliko pomenijo. V ljubezni boš nežna in pozorna, kar bo poglobilo povezanost. Dan je idealen za domače udobje, kuhanje ali dolg pogovor s partnerjem.

Lev

Tvoja energija bo nalezljiva in hitro boš v središču pozornosti. Sobota je primerna za druženje ali manjši izhod. V ljubezni boš želela pozornost in toplino, a boš tudi sama znala razveseliti partnerja. Samske lahko navdušijo s svojo karizmo.

Devica

Dan bo mirnejši in bolj umirjen, kot si vajena, kar ti bo dobro delo. Posveti se sebi ali uredi stvari, ki jih že dolgo odlašaš. V ljubezni boš bolj zadržana, a zelo iskrena. Če si samska, ne boš hitela v nova poznanstva.

Tehtnica

Sobota bo v znamenju lepih trenutkov in harmonije. Privošči si nekaj, kar te razveseli, bodisi druženje ali razvajanje. V ljubezni boš romantična in odprta za pogovor, kar bo okrepilo odnos. Lep dan za estetiko, urejanje ali kratek izlet.

Škorpijon

Intuicija bo danes močna in boš hitro začutila, kaj je prav zate. Lahko pride do globljega pogovora ali pomembnega spoznanja. V ljubezni boš strastna, a tudi bolj občutljiva. Pomembno bo, da ne reagiraš prehitro.

Strelec

Dan bo prinesel željo po svobodi in gibanju. Če bo le mogoče, si privošči spremembo okolja ali spontani izlet. V ljubezni boš sproščena in optimistična, kar bo pozitivno vplivalo na odnos. Samske lahko spoznajo nekoga zanimivega na poti ali v družbi.

Kozorog

Sobota bo namenjena praktičnim stvarem, a tudi počitku. Dobro se boš počutila, če boš imela dan vsaj delno pod nadzorom. V ljubezni boš zanesljiva in predana, a ne pozabi pokazati tudi nežnosti. Dober dan za urejanje doma.

Vodnar

Dan bo nekoliko nepredvidljiv, a zanimiv. Imela boš veliko idej in željo po spremembah. V ljubezni boš potrebovala več prostora zase, kar je prav, da poveš odkrito. Prijateljski pogovor ti bo polepšal dan.

Ribi

Tvoja nežnost in domišljija bosta danes še posebej izraziti. Dober dan za ustvarjalnost, glasbo ali tihe trenutke. V ljubezni boš romantična in sočutna, kar bo okrepilo povezanost. Če si samska, te lahko preseneti prijetna pozornost.