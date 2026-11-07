Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje

N. Č.
07. 11. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Oven

Sobota vas bo spodbudila, da se odmaknete od vsakodnevnih skrbi in naredite nekaj zase. Čaka vas prijetno srečanje ali pogovor, ki vam bo povrnil dobro voljo. V ljubezni ne skrivajte svojih želja.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo idealen za uživanje v malih stvareh. Druženje z bližnjimi, dobra hrana ali sproščen sprehod vam bodo dali energijo, ki jo potrebujete. Nekdo bo cenil vašo zanesljivost bolj, kot si mislite.

Dvojčka

Pred vami je živahen dan. Telefon bo pogosto zvonil, prejemali boste sporočila in vabila. Če boste sledili spontanemu navdihu, vas lahko čaka zelo prijetno presenečenje.

Rak

Danes si dovolite nekoliko več počitka. Zadnji dnevi so bili naporni, zato poslušajte svoje telo. Na čustvenem področju boste začutili več miru in gotovosti kot v preteklih dneh.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V središču pozornosti boste, tudi če tega ne boste načrtovali. Vaša energija bo privlačila ljudi, zato se ne čudite, če boste deležni več komplimentov kot običajno. Zvečer se obeta zanimiv pogovor.

Devica

Sobota bo odlična za organizacijo in zaključevanje manjših opravil. Ko boste pospravili stvari, ki vam že nekaj časa ležijo na duši, se boste počutili precej bolj sproščeno. Večer prinaša občutek zadovoljstva.

Tehtnica

Romantična energija bo močno prisotna. Samske bi lahko spoznale nekoga zanimivega, vezane pa bodo uživale v toplini in bližini partnerja. Poskusite manj analizirati in bolj uživati v trenutku.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Nekdo vas bo danes prijetno presenetil s pozornostjo ali iskreno pohvalo. Vaša samozavest bo na vrhuncu, zato je to odličen dan za pomembne pogovore, zmenke ali družabne dogodke. Kjer koli se boste pojavili, boste pustili močan vtis.

Strelec

Vleklo vas bo iz domačega okolja. Dan je kot nalašč za izlet, raziskovanje novega kraja ali druženje s prijatelji. Ne zavrnite povabila, ki ga boste prejeli v zadnjem trenutku.

Kozorog

Čeprav boste želeli narediti še tisoč stvari, si vzemite čas za sprostitev. Nekdo iz družinskega kroga bo potreboval vašo pozornost. Iskren pogovor lahko okrepi pomemben odnos.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Ustvarjalnost bo danes vaša največja prednost. Ideja, ki se vam bo porodila med navidez povsem običajnim opravilom, bi lahko postala nekaj zelo zanimivega. Zaupajte svoji drugačnosti.

Ribi

Sobota bo nežna in prijetna. Obkroženi boste z ljudmi, ki vas cenijo, zato si ne ustvarjajte nepotrebnih skrbi. V ljubezni vas čaka trenutek, ki vam bo ogrel srce.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
horoskop dnevni horoskop horoskop danes horoskop znamenja
Horoskop znamenja

Ta 3 znamenja čaka najboljši vikend letošnje jeseni

Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Enemu znamenju bo iskrenost prinesla več bližine
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovnom se obeta iskrica, leve bo razveselil kompliment
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: leve čakajo prijetna presenečenja
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Za eno znamenje se iz povabila lahko razvije nekaj posebnega
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Rakom se obeta nežnost, tehtnice širijo dobro voljo
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Dvojčki bodo občutili iskrico, levom bo kompliment polepšal dan
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Dvojčke čaka preobrat, devicam se obeta sladko presenečenje
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008