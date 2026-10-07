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Horoskop

Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, raki ne smejo pozabiti nase

N. Č.
07. 10. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Sreda vam prinaša veliko energije, a tudi nekaj nestrpnosti. Poskusite ne hiteti z odločitvami, saj se lahko izkaže, da potrebujete še kakšno informacijo. V ljubezni bo veliko odvisno od iskrenega pogovora.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo primeren za urejanje financ, domačih obveznosti in načrtov za prihodnje tedne. Nekdo bo cenil vašo zanesljivost. Večer bo kot nalašč za razvajanje in sprostitev.

Dvojčka

Pred vami je živahen dan, poln pogovorov in zanimivih srečanj. Bodite pozorni na novice ali sporočilo, ki bi lahko odprlo nova vrata. V ljubezni se obeta nekaj več igrivosti.

Rak

Danes boste še posebej občutljivi za potrebe drugih, vendar ne pozabite nase. Dajte prednost stvarem, ki vam vračajo energijo. Nekdo vas lahko prijetno preseneti z gesto, ki je niste pričakovali.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V ospredju boste bolj, kot ste načrtovali. To je odlična priložnost, da pokažete svoje talente in predstavite idejo, v katero verjamete. Zvezde podpirajo samozavesten nastop.

Devica

Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, bo danes postalo precej bolj jasno. Zaupajte svoji sposobnosti opazovanja podrobnosti. Na ljubezenskem področju se obeta več miru in stabilnosti.

Tehtnica

To je eden izmed vaših boljših dni v tem tednu. Ljudje bodo iskali vaše mnenje, vi pa boste znali najti ravnovesje tudi v zahtevnih okoliščinah. Zvečer si privoščite nekaj lepega.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Intuicija vam bo pomagala razbrati tisto, kar drugi spregledajo. Ne prezrite občutka, da morate pri določeni osebi ali situaciji pogledati nekoliko globlje. Vaša vztrajnost bo nagrajena.

Strelec

Sreda prinaša optimizem in željo po novih izkušnjah. Dobra novica ali nepričakovana priložnost vas lahko navdušita bolj, kot si mislite. Čas je za pogumnejše korake.

Kozorog

Dan bo uspešen predvsem na področjih, kjer sta potrebna disciplina in osredotočenost. Nekdo bo opazil vaše delo, čeprav tega morda ne bo takoj pokazal. Vztrajajte.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Vaše misli bodo usmerjene v prihodnost. Ideja, ki se vam bo porodila danes, bi lahko postala pomemben projekt v prihodnjih mesecih. Ne podcenjujte svoje ustvarjalnosti.

Ribi

Pred vami je dan, ki vas spodbuja k poslušanju notranjega glasu. Če vas nekaj vleče v določeno smer, obstaja dober razlog za to. V ljubezni bodo pomembne drobne pozornosti.

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