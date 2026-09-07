Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo več jasnosti, dvojčke čaka presenečenje

Oven

Ponedeljek bo od tebe zahteval nekaj več potrpežljivosti. Želela boš stvari urediti čim prej, vendar se bo najbolje izkazalo, če ne boš prehitevala dogodkov. Pri delu se lahko pojavi nova priložnost, ki je sprva ne boš vzela povsem resno. V ljubezni boš potrebovala več jasnosti.

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Bik

Začetek tedna bo precej miren, vendar se lahko že dopoldne pojavi nekaj, kar bo spremenilo tvoje načrte. Ne dovoli, da bi te manjša neprijetnost spravila iz tira. Nekdo, ki ti je blizu, bo potreboval tvojo pozornost. Pogovor z njim bo pomembnejši, kot se bo zdelo na začetku.

Dvojčka

Dan bo prinesel veliko komunikacije, telefonskih klicev in sporočil. Nekaj informacij boš morala preveriti, preden jim boš verjela. Na poslovnem področju se lahko odpre zanimiva možnost, vendar še ni čas za prenagljene odločitve. V ljubezni te lahko preseneti oseba, od katere tega nisi pričakovala.

Rak

Ponedeljek bo bolj čustven, kot si sprva predstavljala. Nek dogodek iz preteklosti se lahko ponovno pojavi v tvojih mislih, vendar tokrat nanj gledaš drugače. Pri delu boš uspešna, če si boš določila jasne prioritete. V odnosih povej, kaj potrebuješ, namesto da čakaš, da drugi to ugotovijo sami.

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Lev

Danes boš želela pokazati, da imaš stvari pod nadzorom, vendar boš morala sprejeti tudi nekaj pomoči. Nekdo bo opazil tvoj trud in ti dal priznanje, ki ti bo veliko pomenilo. Na ljubezenskem področju se lahko razjasni situacija, ki je bila zadnje dni precej nejasna.

Devica

Začetek tedna ti prinaša veliko obveznosti, vendar jih boš znala dobro razporediti. Poskrbi le, da zaradi drugih ne pozabiš nase. Nekdo ti lahko obljubi nekaj, česar ne bo mogel izpolniti, zato se raje zanašaj na konkretna dejanja. Zvečer boš želela predvsem odklop.

Tehtnica

Danes boš iskala ravnotežje med tem, kar želiš sama, in tem, kar pričakujejo drugi. Ne sprejemaj odločitev samo zato, da bi ugajala okolici. V službi ali pri pomembni nalogi boš dobila potrditev, da si na pravi poti. V ljubezni te čaka iskren pogovor.

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Škorpijon

Tvoj občutek za ljudi bo danes zelo izrazit. Hitro boš opazila spremembo v vedenju nekoga, ki ti je pomemben. Ne sklepaj prehitro, ampak počakaj, da oseba sama pove, kaj se dogaja. Pri denarju bodi nekoliko bolj previdna in se izogni nepotrebnim nakupom.

Strelec

Ponedeljek bo v znamenju novih načrtov. Nekaj, o čemer razmišljaš že dlje časa, bo končno dobilo konkretno obliko. Pri delu ne bo manjkalo energije, vendar pazi, da ne obljubiš več, kot lahko narediš. V ljubezni boš želela več spontanosti in manj kompliciranja.

Kozorog

Danes boš precej osredotočena na svoje cilje. Čeprav se bo zdelo, da napredka ni dovolj hitro, si bližje rezultatu, kot misliš. Nekdo ti bo pokazal, da lahko nanj računaš. V zasebnem življenju pa si dovoli povedati, kaj te zares skrbi.

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Vodnar

Dan bo prinesel nepričakovan preobrat, ki bo od tebe zahteval hitro prilagajanje. Prav sprememba načrta ti lahko odpre nova vrata. Pri odnosih se bo pokazalo, kdo te resnično razume. Če si samska, je mogoče zanimivo poznanstvo prek prijateljev ali skupnega opravka.

Ribi

Ponedeljek začni bolj počasi in ne poskušaj takoj rešiti vsega. Tvoja občutljivost bo danes povečana, zato te lahko tuje besede hitreje prizadenejo. Poskrbi, da boš ločila svoje občutke od težav drugih ljudi. V ljubezni pa prihaja trenutek, ko boš morala biti iskrena predvsem do sebe.